Osvaldo Ríos admite que traicionó a Shakira

Los artistas tuvieron una relación amorosa en 1997. Foto: Twitter @showmundialshow / Instagram @shakira

Diario El Tiempo Colombia

La vida amorosa de Shakira ha sido uno de los temas más consultados por las audiencias durante el último semestre de 2022 debido a su mediática ruptura con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, quien presuntamente le habría sido infiel con su actual pareja Clara Chía Martí.

Sin embargo, la barranquillera antes del deportista tuvo otros romances que también fueron bastante comentados por los medios de comunicación, en especial el que sostuvo con el actor y modelo Osvaldo Ríos a finales de la década de los 90, cuando la cantante apenas despegaba en su carrera.

Fue bastante criticada por la diferencia de edad entre ambas celebridades, pues el puertorriqueño era mayor por 17 años. Sobre su ruptura hubo bastantes hipótesis, pues se llegó a pensar que este hombre solo se acercaba a mujeres famosas para robar un poco de fama e impulsar su vida en el mundo actoral.

Pues bien, 25 años después los rumores sobre su separación parecen haberse solucionado, pues durante ‘La casa de los famosos 2', un reality show de Televisa al que fue invitado el actor, se revelaron sorprendentes secretos sobre este fallido amorío.

Según dijo Ríos, tenía planes de casarse con la intérprete de Te felicito, no obstante, parece ser que no fue del todo comprometido con su relación y, por ende, el romance no duró lo que se esperaba.

“Ahí fue formal, de papá, mamá, mira la casa, acompañado por el hermano Tonino, que todavía seguimos siendo amigos… Teníamos planes de casarnos y todo, habíamos visto casa”, dijo.

"Ella apenas comenzaba con Pies descalzos y tenía todo un mundo por vivir, cuando amas a alguien es mejor dejarlo libre y es la mejor prueba de amor que le puedes dar. Tenía que volar, fue lo mejor que le pasó, no seguir conmigo”, confesó.

De igual manera, fue sincero con su fidelidad y expresó que sus deslices le pasaron factura, aunque en el fondo estuviera perdidamente enamorado de la compositora colombiana.

“Yo fui el primerito. Con ella fui muy leal y fiel, pero en esa época yo no era ni leal ni fiel. Estar con una y otra te distrae, te desenfoca, nadie me quita lo bailado, pero o te aplomas o la vida te pasa factura también”, finalizó.

Visita nuestros portales: