Seguidores de los Enanitos Verdes lamentan la muerte de 'Marciano' Cantero

"El rock en español está de luto", es una de las frases que se repite entre los internautas en redes sociales tras enterarse de la muerte del cantante, compositor y bajista, Horacio ‘Marciano’ Cantero, este jueves 8 de septiembre de 2022, a los 62 años.

El mítico cantante de la banda argentina Enanitos Verdes, fue internado a finales de agosto en la Clínica de Cuyo en Mendoza, Argentina. En el centro de salud le diagnosticaron afecciones renales. Desde el 7 de septiembre de 2022 se dio a conocer que su salud se complicó.

El líder de la banda argentina quedará en la memoria de quienes disfrutaron de las canciones de toda una generación, así como de las melodías más clásicas y conocidas como Lamento Boliviano, uno de sus éxitos internacionales.

Por su parte, internautas en Twitter lamentaron su fallecimiento con varias publicaciones en honor al 'Marciano'. "Buen viaje marciano, continúa con tu exploración espacial", escribió un fan.

De acuerdo con otro fanático "la muerte no termina con todo". Hizo honor al cantante con varios versos publicados en su cuenta de Twitter.

Te vamos a extrañar @MarcianoCantero!!!

Las piedras del camino le dieron la clave

La muerte no termina con todo

Dos cosas distintas

Los sueños y el destino final

Ya se marchó

No volverá

Un buen guerrero

No vuelve la vista atrás.@EnanitosVerdes1#EnanitosVerdes #marcianocantero