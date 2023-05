Sandra Reyes, de Pedro el escamoso, afirma tuvo experiencia con extraterrestres

Sandra Reyes comentó sobre su experiencia con extraterrestres. Foto: @sandrareyesactrizoficial

Redacción Elcomercio.com

Sandra Reyes, recordada actriz de la telenovela Pedro el escamoso que encarnó a la doctora Paula, sorprendió con sus declaraciones sobre un encuentro con extraterrestres. Es más habló sobre una nave transparente en la que supuestamente se transportó.

Extraterrestres no tan chéveres

En los últimos años su forma de vida cambió de un estilo elegante y sobrio, a una apariencia un tanto más 'hippie' y amante de la naturaleza. De acuerdo con una publicación de infobae.com, incluso afirmó sobre la existencia de extraterrestres y agregó que no todos tienen un comportamiento tan “chévere”.

También indicó que estos seres se encuentran en el planeta tierra desde hace décadas y que incluso, el día de su primera aparición en público “está cerca”.

Una nave transparente

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, relató la actriz.

Algo que despertó la intriga de la actriz fue el color de la nave extraterrestre. “Me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro ‘Rescate de la Tierra" y pudo entender mejor el significado.

La actriz colombiana comentó que estos seres han enviado muchos mensajes a los humanos a lo largo de los años.

