Marta Sánchez fue abucheada por cantar el Himno de España

Marta Sánchez cumplió el lunes 8 de mayo del 2023 57 años. Una fecha muy especial que en cierto modo se ve ensombrecida por los abucheos que recibió por parte de la afición del Osasuna cuando interpretó el Himno de España, durante la final de la Copa del Rey en Sevilla.

Unos pitidos que en realidad iban dirigidos más a la canción que a ella y a los que ahora la artista quiso quitar hierro. En declaraciones exclusivas a Europa Press, Marta aseguró que "aunque en este país los pitidos siempre son más ruidosos y más polémicos y más noticia que los aplausos, hubo más aplausos que pitidos".

"Fue un honor cantar en la Copa del Rey y el Rey Felipe VI estuvo muy amable y cariñoso", aseguró la artista sobre su presentación en la competencia deportiva.

A pesar de estos abucheos por una parte de la afición navarra, la cantante de Soldados del amor confiesa que está orgullosa de poder interpretar el Himno de España que compuso en el año 2017.

"¿Qué mejor sitio que la Copa del Rey para cantar mi himno? Es algo que me encanta hacer y que me siento muy orgullosa de haber hecho. Creo que es muy bonito, me siento muy española y me gusta cantarlo, y más si le he puesto música y letra", manifestó.

Marta, orgullosa de su origen

"Los que siguen pitándolo, es una tristeza. Siento pena por ellos porque debe ser muy duro vivir en un país en el que no estás a gusto. Pero yo sí estoy muy a gusto y estoy muy orgullosa de ser española" añadió. La artista se mostró orgullosa de sus orígenes y dejó claro que por muchos abucheos que reciba no dejará de interpretar su Himno.

Marta Sánchez, tras los abucheos mientras cantaba el himno de España en la Copa del Rey: "Siento pena por ellos, debe ser muy duro vivir en un país en el que no estás a gusto. Pero yo sí estoy muy a gusto y muy orgullosa de ser española" https://t.co/WLOpSneBsD pic.twitter.com/BP8MGQOMfp — Europa Press (@europapress) May 9, 2023

En uno de los momentos más dulces de su vida, Marta sopló las 57 velas de su tarta. Contó que lo único que pide a día de hoy "es seguir como estoy y seguir siendo una persona activa, feliz y con ilusión. Y con salud y con muchas ganas de seguir luchando". "Como dice mi canción, que escribí: La que nunca se rinde," apunta con una gran sonrisa.

Regalos para Marta Sánchez

"He recibido dos regalos y hoy me hacen uno más pero vamos... que no me importan los regalos, me importa el cariño de mi familia, la salud de mi familia y que estén mis amigos conmigo este día, nada más" mencionó.

La cantante está feliz porque su pareja, Federico León, aparcó todos sus compromisos profesionales para celebrar su cumpleaños con ella: "Me ha regalado un día de su tiempo, que un lunes es complicado, así que eso sí que es un regalazo", dijo.

