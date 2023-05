Thirty Seconds to Mars lanzó single ‘Stuck' en honor a moda y arte

Thirty Seconds to Mars lanza la canción 'Stucks'. Foto: @jaredleto

Carolina Vasco (I)

Thirty Seconds To Mars lanzó su nuevo single ‘Stuck’. Este trabajo musical sienta las bases para una nueva era de Thirty Seconds To Mars.

El single va acompañado de un vídeo musical que define una celebración de la forma humana, el diseño minimalista, la alta costura, el arte y el baile. Lleno de energía, se centra en un elenco de personajes que interpretan la canción con movimiento, metáfora y acción.

Honor a la madre de Leto

"Gracias a mi madre, increíblemente creativa, a mi hermano y a mí nos inculcaron el amor por el arte y la fotografía desde muy pequeños. El vídeo de Stuck, nuestra primera canción nueva en 5 años, es una carta de amor a algunos de mis fotógrafos favoritos”, sostiene Jared Leto.

Leto rinde honor a artistas que marcaron profundamente su vida como Richard Avedon, Irving Penn, Robert Mapplethorpe, Diane Arbus, Herb Ritts, entre otros.

Son artistas cuyo trabajo cambió su forma de ver las cosas y le mostraron nuevas posibilidades a cada paso. El vídeo de ‘Stuck’ es en gran medida una pieza complementaria y la continuación de un viaje que comenzó con el tema Up In The Air, una celebración del arte, el diseño, la moda y las personas extraordinarias que les dan vida.

Es una carta de amor al poder del movimiento y la conexión, un testimonio del asombroso potencial de las personas que no encajan necesariamente, pero que hacen que el mundo sea mucho más fascinante, señala Leto.

Artistas y diseñadores

Este es un tributo a artistas y diseñadores de talento incluido el equipo que trabaja entre bastidores. De acuerdo con Leto, estas contribuciones hacen de esta experiencia una aventura inolvidable y ayudan a celebrar la esencia de lo que los hace a todos únicos y excepcionales.

El énfasis por la alta costura que se aprecian en el video ‘Stuck’ se centra en looks de FW23 y diseñadores innovadores como Gucci, Ann Demeulemeester, Balmain, Maison Margiela, Raf Simons, Rick Owens, Jean Paul Gaultier, entre otros.

