Shakira y Tom Cruise, juntos en el Gran Premio de la Fórmula 1

Ya se sabe que Shakira estuvo en la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard, que se llevó a cabo el sábado, 6 de mayo de 2023, pero la cantante también fue vista en el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, Estados Unidos.

La cantante se ha olvidado un poco de los ‘tragos amargos’ que ha pasado en los últimos meses, luego de la separación con el exfutbolista, Gerard Piqué.

En la moda de la alfombra no hubo un estilo o tono definido, las mujeres y los pocos hombres que estuvieron en la presentes coincidieron en afirmar a EFE que "era hora" de que las artistas latinas tuviesen un espacio de sororidad.



"En Billboard Latin tenemos años apoyando y abriendo espacios para el talento femenino. Este evento es un paso más importante en este objetivo", dijo Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard Latin y la artífice del homenaje.

Aunque la mujer de la noche, Shakira, no pasó por la alfombra, la colombiana llevaba a la ceremonia un vestido corto negro y el cabello suelto.

Con sus hijos Milan y Sasha, la barranquillera asistió al Gran Premio de Fórmula 1 que se llevó a cabo en Miami este domingo, 7 de mayo de 2023.



La carrera estuvo emocionante, el triunfo fue para el neerlandés, Max Verstappen, quien se consolidó en el liderato del campeonato.

En las tribunas muchas fueron las personas del ‘Jet Set’ que se hicieron presentes y Shakira fue una de ellas.

En algunos momentos se le vio hablando con mucha gente, pero llamó la atención el instante que compartió con Tom Cruise, uno de los actores más importantes del Hollywood.

En el video se ve a Shakira y a Cruise hablando por un rato y luego se acerca uno de sus hijos, a quien le da un abrazo.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB