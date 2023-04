La saga 'Evil Dead' regresa a la gran pantalla de la forma más sangrienta

En su estreno, la película se enfrentaba principalmente a la nueva obra del cineasta británico Guy Ritchie -'The Covenant'. Foto: captura

Sangre, violencia, un ente demoníaco y la unión de una familia en peligro. Así se presenta el filme 'Evil Dead Rise', la nueva entrega de la famosa saga de terror que llegó este fin de semana (22 de abril del 2023) a los cines de Estados Unidos.

En esta ocasión, la trama se traslada de los bosques a la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.) para contar la retorcida historia de dos hermanas distanciadas cuyo reencuentro se ve truncado por una posesión paranormal que las empuja a una batalla por la supervivencia con los hijos de una de ellas como testigos de toda una tragedia.

Escrita y dirigida por Lee Cronin ('The Hole in the Ground'), la película está protagonizada por Lily Sullivan ('I Met a Girl'), Alyssa Sutherland ('Vikings'), Morgan Davies ('The End') o Gabrielle Echols ('Reminiscence'), entre otros.

"Quise abrir un nuevo camino para próximas historias dentro de la franquicia. Espero que mi contribución a la saga sea tomada en cuenta y apreciada cuando pase el tiempo", expresó Cronin en una entrevista con EFE antes del lanzamiento.

El punto de inflexión del filme se produce cuando las hermanas Ellie (Alyssa Sutherland) y Beth (Lily Sullivan) descubren un libro en los bajos del edificio donde vive la primera con sus hijos.

"Lily es muy adorable y cálida. No tuvimos que preocuparnos por crear una relación de hermanas porque nos llevamos muy bien desde el principio", explicó Alyssa Sutherland a EFE.

En esta conversación, también estuvo presente la propia Sullivan, quien le devolvió los halagos y se refirió a Cronin, al que definió como "un amigo para toda la vida" y una persona con gran "talento" para hacer películas de terror, pues los actores necesitan "apoyo" para grabar las escenas y él se comporto así con todo el reparto.

A la espera de medir su impacto en la taquilla de estos primeros días, en los que se enfrentaba principalmente a la nueva obra del cineasta británico Guy Ritchie -'The Covenant'-, ya cuenta con el visto bueno de una de las mayores figuras del género de terror: Stephen King.

'Evil Dead Rise' da mucho miedo, es sangrienta e incluso tiene un ascensor que vomita sangre. Por no hablar de su motosierra", tuiteó King.

New Line Cinema, Renaissance Pictures y Warner Bros. Pictures presentan esta cinta producida por Rob Tapert, veterano productor de la franquicia, y producida ejecutivamente por el creador de la serie Sam Raimi.

La saga 'Evil Dead' comenzó en 1981, cuando el propio Raimi estrenó la primera película, protagonizada por Bruce Campbell, luego vendrían otras tres entregas y la serie 'Ash vs Evil Dead' (2015).

