En la cima de las listas de Spotify, Rosé, la talentosa cantante neozelandesa-surcoreana, sigue dejando huella en la escena musical global.

Recientemente, un tema suyo, junto a Bruno Mars, se ubicó en el segundo lugar del escalafón del Top Global de la plataforma. ¿Qué puesto ocupa en la playlist de los ecuatorianos?

El éxito de Rosé se basa en un arduo trabajo

Rosé ha construido una carrera impresionante desde su debut con Blackpink en 2016. Roseanne Park nació en Auckland, Nueva Zelanda. Se mudó a Seúl en 2012 para unirse a YG Entertainment, la agencia detrás de Blackpink.

Su talento vocal destacó rápidamente y, en 2016, se convirtió en la última integrante del grupo femenino más exitoso del K-pop.

Con Blackpink, Rosé recorrió el mundo, llenando estadios y rompiendo récords.

Rosé, luego de Blackpink

En marzo de 2021, Rosé dio un paso crucial en su carrera al lanzar su álbum en solitario ‘R’, que incluye los éxitos On The Ground y Gone.

On The Ground alcanzó los primeros puestos en listas internacionales como el Billboard Global 200, convirtiéndose en la primera canción de una solista coreana en liderar esta lista.

Además, su video musical acumuló millones de visitas en pocas horas, estableciendo un récord Guinness.

Rosé es la voz de Blackpink que se cuela en la playlist de los ecuatorianos en Spotify

La colaboración con Bruno Mars es otro punto destacado en su carrera. Ambos artistas deslumbraron en los MAMA Awards 2024 con una actuación histórica de su canción APT, demostrando su capacidad para fusionar estilos y conquistar audiencias globales.

Con ese tema, precisamente, se coló en la playlist de los ecuatorianos en la plataforma Spotify.

En el TOP 50 Ecuador, ATP se ubica en el casillero 34.