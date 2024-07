El ícono del pop Justin Bieber regresó a los escenarios, pero esta vez no ante una multitud masiva, sino en un concierto privado para la boda del hijo del magnate Mukesh Ambani.

Se trata de una de las figuras más influyentes y adineradas del mundo, con un patrimonio estimado en 121 000 millones de dólares, según Forbes.

Justin cantó para el hombre más rico de Asia ¿Cuánto cobro?

El joven cantante canadiense fue la estrella indiscutible de la noche; por su presentación recibió 10 millones de dólares, dinero suficiente como para comprarse 40 Ferrari.

Los afortunados a la fiesta, que se realizó en una fastuosa ceremonia en honor a Anant Ambani y su prometida Radhika Merchant, disfrutaron de una selección de los mayores éxitos de Bieber. En la lista están Where Are U Now, Baby, What Do You Mean? y Sorry.

No es la primera vez que Justin Bieber actúa para la familia Ambani. En marzo pasado, en un evento privado en la India, también recibió 6 millones de dólares por su participación.

El regreso de Bieber a los escenarios

Justin, conocido por su tumultuosa carrera marcada por éxitos y desafíos personales, ha mantenido un perfil más bajo desde la cancelación de su gira en 2022 debido a problemas de salud.

Enfrentando batallas contra la ansiedad y diagnosticado con síndrome de Ramsay Hunt, el artista ha mostrado un retorno gradual a los escenarios, con presentaciones sorpresa como su aparición junto a Wizkid y Tems en Coachella.