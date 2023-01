Romeo Santos mostró a su pareja embarazada en nueva canción

Romeo Santos mostró a su novia en su más reciente sencillo. Foto: Instagram Romeo Santos Billboardlatin

El Tiempo de Colombia

El cantante de bachata Romeo Santos estrenó el 17 de enero su tema Solo conmigo. El video muestra escenas explícitas con una mujer y además revela que será padre por cuarta vez.

Aunque Romeo Santos siempre ha mantenido su vida privada fuera del ojo público, la revista Billboard aseguró que espera a su cuarto hijo con su novia Francelys de quien se desconoce su apellidos.

Al final del mencionado video el bachatero presenta a su pareja real, quien revela su barriguita de embarazo. Además, Santos despide el clip con un beso en el vientre de su novia.

'El rey de la bachata’ ya tiene tres hijos: el primero se llama Alex y nació en el 2002, el segundo es Valentino, quien llegó a su vida en 2019 y el tercero Solano, quien nació en el 2021.

El video musical dirigido por el director Fernando Lugo comienza con el intérprete de ‘Propuesta indecente’ y una modelo semidesnuda en una cama en la que simulan que tienen una noche de pasión, mientras canta:

“Buscaste muchos príncipes buscando el amor. Derrochaste tantos sentimientos, nadie te entendió. Tantas huellas en tu cama pero yo fui quien selló tu corazón. Has fracasado en 100 relaciones sin saber por qué. Has amado fuerte pero no a este nivel”, es el estribillo de la canción.

