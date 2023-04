La corona española en silencio tras nuevo escándalo del rey Juan Carlos I

El rey Juan Carlos I ha desmentido su relación con Alejandra. Foto: Europa Press

La última semana de abril del 2023 fue bastante pesada para la corona española. El miércoles 26 de abril salió a la luz una información muy delicada del rey Juan Carlos I que, como siempre, vuelve a poner el foco en Casa Real. Tal y como ha publicado El Confidencial con el adelanto del libro 'King Corp. El imperio nunca contado de Juan Carlos I'': el monarca emérito tendría una hija secreta llamada Alejandra.

La información no tardó en ser desmentida por el propio Don Juan Carlos en conversaciones con el periódico El Mundo, asegurando que "no tengo ninguna hija llamada Alejandra". De esta manera, el emérito ha negado tajantemente la noticia que ha supuesto un revuelo informativo del que no se ha escapado ningún miembro de la Familia Real.

La hermana del monarca, Doña Margarita, mantiene un silencio rotundo con respecto a la noticia. Si bien es cierto es que Doña Margarita es uno de los rostros de la Familia Real que siempre que es preguntada por los medios de comunicación contesta, en esta ocasión ha preferido guardar silencio absoluto y no confirmar o desmentir lo que más tarde ha negado rotundamente su hermano.

¿Quién es la supuesta hija del rey Juan Carlos I?

Según el libro, el Rey Juan Carlos I habría tenido una cuarta hija, llamada Alejandra, fruto de una relación extramatrimonial con una conocida aristócrata que llegó al mundo a finales de la década de los 70, principios de los 80, después de que naciesen la Infanta Elena (1963), la Infanta Cristina (1965) y el Rey Felipe VI (1968), que por cierto conocerían la existencia de su hermana secreta.

Alejandra, casada y con un hijo, creció ignorando quién era realmente su padre y cuando por fin lo averiguó optó por seguir su vida como si la noticia nunca hubiera llegado a sus oídos, evitando reclamar ningún tipo de derecho sucesorio. Sin embargo, sí habría vivido un discreto acercamiento a Don Juan Carlos y en la actualidad tendrían relación.

