RBD agotó las entradas para su gira en 24 horas

Rebelde RBD fue una serie mexicana lanzada en 2004 que con sus canciones alcanzaron millones de seguidores en todo el mundo. Este 2023 anunciaron su reencuentro. Foto: Instagram @christianchavezreal

La famosa banda mexicana RBD anunció que las entradas para su gira se agotaron en 24 horas. Así lo informaron a través del Instagram oficial este 27 de enero de 2023.

"La gira completa ya es Sold Out en solo 24 hrs", escribieron aproximadamente a las 21:00 (hora Ecuador) este viernes 27 de enero.

Ante esta respuesta de los fanáticos a este esperado reencuentro, uno de los integrantes de la banda, Christian Chávez, quien interpretaba a Giovanni en la serie, reaccionó emocionado tras ver que todos los 'shows' que programaron están con entradas agotadas. "RBD is back", escribió en su Instagram.

La banda estará en Estados Unidos, México y Brasil cumpliendo el sueño de muchos seguidores que hace 15 años llevan esperando ese gran momento; colgarse su corbata y corear las canciones a todo pulmón.

Según varios fanáticos que adquirieron su entrada en la fecha de venta general supieron indicar que las entradas a los conciertos en Estados Unidos rondaban entre USD 180 a más de USD 1 500.

Sin embargo, la gran demanda de los fanáticos por no perderse este reencuentro es una locura. La productora decidió abrir nuevas fechas de este 'show', en especial en México. Es el caso de Ciudad de México, que tendrá cuatro conciertos en cuatro días seguidos.

La fanaticada de Brasil pide abrir 'a gritos' nuevas fechas para su país. Pese a que abrieron una fecha más y ahora serán cuatro conciertos en Brasil, para los fans no es suficiente.

El reencuentro de RBD no será en Ecuador

RBD anunció su regreso a los escenarios con una gira por 26 ciudades este 2023 y Ecuador no estará entre ellas.

Aunque la agrupación no ha dado detalles de por qué no incluyó otras localidades de América del Sur, entre ellas Ecuador, los seguidores no pierden la esperanza de colgarse de nuevo sus corbatas rojas en el cuello y corear a todo pulmón sus canciones.

Desde diciembre pasado, los fanáticos solicitaron a la página oficial un concierto en Ecuador. Pero por ahora, solo han confirmado que visitarán Los Ángeles, Las Vegas, El Paso, Chicago, Arlington, Houston, Nueva York, Miami, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo.

Sin embargo, la sorpresa que la mayoría de fanáticos se llevó fue que la mayoría de presentaciones serán en Estados Unidos y solo 5 serán en Latinoamérica.

Los Ángeles, Las Vegas, El Paso, Chicago, Arlington, Houston, New York, Miami, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo son algunas de las ciudades que visitarán 5 de los 6 integrantes originales del grupo.

Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez compartirán el escenario. El gran ausente es Alfonso 'Poncho' Herrera.

