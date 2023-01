¿Por qué RBD no viene a Ecuador? Las reacciones de los fanáticos

RBD tendrá varios conciertos en EE.UU., México y Brasil. Foto: Archivo

La agrupación mexicana RBD reveló que su gira empezará en agosto de 2023, pero que solo visitará tres países.

Para los fanáticos que esperaban ansiosos el anuncio fue decepcionante y reaccionaron en las redes sociales. Algunos esperan que la banda modifique las fechas, otros solo dijeron que seguirán esperando.

En la gira del reencuentro, denominada Soy Rebelde World Tour, se menciona que irán a EE.UU., México y Brasil.

¿Por qué RBD no viene a Ecuador?

Aunque la agrupación no ha dado detalles de por qué no incluyó otras localidades de América del Sur, entre ellas Ecuador, los seguidores no pierden aún la esperanza de colgarse de nuevo sus corbatas rojas en el cuello y corear a todo pulmón sus canciones.

Desde diciembre pasado, los seguidores no dudaron en reportarse a la página oficial y solicitar un concierto en su ciudad. Pero por ahora, solo han confirmado que visitarán Los Ángeles, Las Vegas, El Paso, Chicago, Arlington, Houston, Nueva York, Miami, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Río de Janeiro y São Paulo.

RBD y su fanaticada

La telenovela mexicana marcó la infancia y adolescencia de millones de personas entre 2004 y 2006. Lo que comenzó como un proyecto televisivo que mostraría la vida de varios jóvenes terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos musicales más grandes.

Las historias de Mía (Anahí), Roberta (Dulce María), Lupita (Maite Perroni), Miguel (Alfonso Herrera), Diego (Christopher Uckermann) y Giovanni (Christian Chávez), poco a poco fueron creando una fanaticada que traspasó fronteras e incluso los llevó a recorrer ciudades y grabar canciones en portugués e inglés.

Sus protagonistas saltaron a la fama a nivel mundial y grabaron decenas de canciones que se convirtieron en himnos para una generación que creció escuchando éxitos como Sálvame, Nuestro Amor, Rebelde y Celestial. Pero su separación en 2008 fue el final de una historia.

Así reaccionaron los fanáticos

