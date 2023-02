'Spider-Man: No Way Home' lidera la lista de películas más pirateadas de 2022

'Spider-Man: No Way Home' fue una de las cintas más pirateadas de 2022. Foto: Marvel Studios

Redacción Entretenimiento (I)

'Spider-Man: No Way Home' fue una de las cintas más pirateadas de 2022, según un estudio de la firma Muso, publicada por la revista Variety. En el informe se afirma además que el 70% del 'Top' 10 en ese 'ranking' son títulos de Marvel Studios o producciones de Warner Bros inspiradas en DC Comics.

Las descargas ilegales ocurren a pesar de que la gente puede ver sus cintas favoritas en las diferentes plataformas de 'streaming' el día de estreno o unos días después del lanzamiento oficial.

'Spider-Man: No Way Home'

Esta película, protagonizada por Tom Holland, lidera la lista de cintas más pirateadas del año pasado con un 21% de descargas. En el segundo puesto está 'The Batman', con 13% descargas.

En el tercer casillero está 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' (10%), seguida por 'Thor: Love and Thunder' (9%), 'Black Adam' (9%), 'Uncharted' (8%), 'Eternals' (8%), 'Top Gun: Maverick' (8%), 'Jurassic World: Dominion' (7%) y'Encanto' (6%). De este listado llama la atención 'Black Adam', de DC, que reclamó una participación del 9% a pesar de haber sido estrenada en octubre.

Picos de piratería

Según los datos de Muso, explica Variety, los picos en la piratería de una película tienden a coincidir con su lanzamiento en plataformas digitales. Aquello permite la disponibilidad de transmisiones o descargas pirateadas de alta calidad, a diferencia de las versiones piratas 'cam-rip' grabadas ilícitamente en un cine.

Esas copias, según un analista de Muso, "a menudo brindan una experiencia de visualización insatisfactoria y pueden llevar a los consumidores frustrados a los cines para una mejor experiencia".

