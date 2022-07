Te Felicito de Shakira bate récord de reproducciones

Te felicito llega a más de 200 millones de reproducciones en YouTube. Foto: YouTube Shakira

El Tiempo Colombia

Después de conocida la situación con su expareja, el futbolista Gerard Piqué, se dispararon las reproducciones de Te felicito, la última canción de Shakira en colaboración con Rauw Alejandro.

La cantante colombiana ha conseguido que la canción cuya letra parece '"dedicada" al futbolista del FC Barcelona, haya superado los 200 millones de reproducciones.



En los primeros días la canción ganó más de 20 millones de reproducciones, en un par de semanas pasó a 100 millones, hasta que hoy 7 de julio la artista agradeció a sus seguidores por las 200 millones de reproducciones en YouTube.

Gracias por estas 200 millones de visitas!🥰😍 Thank u all for these 200 million views!!🥰😍 https://t.co/S8cR1VWU5J pic.twitter.com/m4dlRumpOQ — Shakira (@shakira) July 7, 2022

El apoyo a Shakira de su fans

Muchos fans mostraron su amor a la barranquillera que acababa de pasar por momentos difíciles.

"Hace un mes, cuando se estrenó, era una canción con un ritmo pegajoso y un tema trillado; hoy en día, sabiendo lo qué pasó, la letra cobra sentido y se convierte en un himno del amor propio y del desamor… animo Shakira", aseguró uno de los internautas en los comentarios de YouTube.

Además del apoyo de sus seguidores, muchos afirman que la letra de la canción habla sobre la reciente ruptura amorosa por la que pasa la cantante, puesto que la letra se refiere a una decepción amorosa en la que se entiende que una de las dos personas mintió y engañó a la otra.

"No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel continúa, te queda bien ese show", dice el coro de la canción.