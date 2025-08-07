Cada vez más mujeres deciden convertirse en madres después de los 40 años, una tendencia que rompe con los esquemas tradicionales sobre la maternidad y desafía tabúes sociales.

La llegada de un hijo en esta etapa de la vida suele estar acompañada de una madurez emocional, planificación consciente y, sobre todo, una profunda conexión con el proceso.

En este contexto, celebridades como Natalia Lafourcade, Hilary Swank y Janet Jackson visibilizaron esta experiencia con sus historias de maternidad.

Natalia Lafourcade no es la única, otras famosas también fueron madres luego de los 40

Estas mujeres, que brillan tanto en el mundo del espectáculo como en la música y el cine, demostraron que ser madre primeriza después de los 40 no solo es posible, sino que puede ser un viaje lleno de felicidad y transformación.

Aunque los motivos para esperar pueden variar, desde deseos personales hasta consideraciones profesionales o de salud, todas coinciden en que la maternidad a esa edad implica un crecimiento personal que trasciende lo biológico.

Aquí te presentamos algunos casos destacados de mujeres que vivieron esta experiencia con amor y compromiso.

Natalia Lafourcade: emoción y serenidad ante la espera

La cantante mexicana Natalia Lafourcade, conocida por su talento y sensibilidad artística, anunció en julio de 2025 que espera su primer bebé a los 41 años.

Aunque mantiene su vida privada con reserva, compartió esta noticia con una gran emoción y una paz que contagia a sus seguidores en redes sociales.

Hilary Swank y Janet Jackson: maternidad y transformación

En 2023, la actriz y ocasional cantante Hilary Swank vivió un momento muy especial al dar a luz a gemelos a los 48 años. Swank contó que ser madre fue un sueño largamente esperado y una experiencia que transformó su vida por completo.

Por otro lado, la icónica cantante Janet Jackson sorprendió en 2017 con la llegada de su hijo Eissa, debutando como mamá a los 50 años.

Otras voces que también inspiran

Eva Longoria, a sus 43 años, dio la bienvenida a su primer hijo, Santiago, en 2018. Describió la maternidad como un camino lleno de amor y crecimiento personal.

Mientras tanto, la cantautora Sophie B. Hawkins, conocida por éxitos como Damn I Wish I Was Your Lover, decidió ser madre soltera por elección a los 44 años.