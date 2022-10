Murió Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll, a los 87 años

Este viernes falleció el músico estadounidense Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll. Foto: Internet

El músico estadounidense Jerry Lee Lewis, pionero del rock and roll, murió este viernes 28 de octubre de 2022, a los 87 años de edad, confirmó su publicista a los medios de comunicación.

Aunque la causa del fallecimiento se desconoce, el músico sufría varios problemas de salud desde 2019 tras sufrir un derrame cerebral que le obligó a cancelar todos sus conciertos y apariciones públicas. El pasado miércoles, la revista TMZ informó erróneamente de la muerte de Lewis, lo que hizo sonar las alarmas sobre su estado de salud.

Nacido el 29 de septiembre de 1935, en Ferriday (Louisiana), dio muestras de que el piano sería su compañero y modo de vida desde muy joven. De hecho, al recordarlo es difícil separarlo de su imagen tocando desenfrenadamente un piano. Sin embargo, como los genios de la música, también era cantante.

Sus inicios en la música

Sus raíces musicales pasaron por el gospel que se oía en las iglesias pentecostales del sur. En 1950 fue expulsado de la escuela de lectura de la biblia, en Texas, por haberse aventurado a tocar himnos religiosos en versión rock and roll. También se registra su afición por ir a los barrios marginales para oír el auténtico blues.



Tampoco era un santo y frecuentaba lugares oscuros, fiestas clandestinas y antros donde hizo sonar su música, todo a escondidas de sus padres.



Hizo su primera grabación en 1954, para 1957 firmó con Sam Phillips, en el mismo estudio Sun Records donde comenzaorn figuras como Elvis Presley, Roy Orbison, Johnny Cash y Carl Perkins, en Memhis (Tennesse). Allí grabó Crazy Arms, un clásico del country, pero en versión balada.



Siguieron los éxitos que lo catapultaron: Whole Lotta Shakin' Goin' On y Great Balls of Fire.

Un escándalo que lo apartó del éxito

Lewis tenía todo para competir en popularidad con Elvis Presley, lo esperaban ansiosamente en escenarios de Estados Unidos y del Reino Unido. Y justo cuando empezaba su gira por Gran Bretaña se hizo público su matrimonio con una jovencita de tan solo 13 años.

Myra Gale Brown era la tercera pareja del músico, que entonces tenía 22, y además era su prima segunda. Los efectos devastadores de este descubrimiento en su imagen -que lo llevaron a cancelar la gira en el tercer concierto- fueron llevados a la pantalla grante en la película que fue bautizada con el título de su mayor éxito musical: Great Balls of Fire (1989).



En la cinta, que daba cuenta de este romance "prohibido" que sacó a Lewis del Rock and Roll, tuvo a Denins Quaid y a Winona Ryder como protagonistas.

El matrimonio duraría 13 años, pero debido al escándalo, Lewis fue casi borrado de los escenarios musicales y le costó mucho recuperar algo del brillo del que alguna vez gozó, pese a éxitos como su versión de What'd I Say, de Ray Charles.

Pronto Lewis dejó las esferas del rock y se concentró en la música country donde continúo pegando música en otros públicos que siguieron acudiendo a sus conciertos, llenando escenarios, pero nunca con la resonancia que tenía antes del escándalo.

Grandes fechas en la vida de Jerry Lee Lewis

29 de septiembre de 1935: nace en Ferriday, Luisiana, en el sur de Estados Unidos.



1956: participa en Memphis (Tennessee) en una mítica grabación con los tres grandes del rock y la música country: Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash.



1957: graba Whole Lotta Shakin Goin On, que junto a Great Balls of Fire, le convierte en una de las grandes estrellas del momento.



1958: la prensa descubre su matrimonio con su prima de 13 años y se genera un escándalo. La pareja tuvo dos hijos antes de divorciarse en 1970.



1968: vuelve a los escenarios con discos de música country.



1986: es incluido en el Rock and Roll Hall of Fame, el museo del rock de Cleveland (Ohio), desde su creación.

