Coldplay sorprendió a sus fanáticos de Argentina al interpretar De música ligera

La banda británica Coldplay sorprendió a los fanáticos en su primer concierto en Argentina al interpretar la canción De música ligera, de Soda Stereo, este martes 25 de octubre de 2022 en Buenos Aires.

Los gritos, los saltos y los aplausos se escucharon hasta en lo más alto cuando Coldplay tocó los primeros acordes del famoso tema.

Esta canción cantada por el ya fallecido músico Gustavo Cerati se gritó y coreó por cada uno de los presentes durante el primero de 10 conciertos que Coldplay dará en Argentina.

Los videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales demostraron el ambiente inolvidable que causó la banda que rindió un homenaje al rock latino.

Una ola de multitud de personas saltaba y gritaba al ritmo de este "himno latinoamericano" mientras su vocalista Chris Martin cantaba la canción en español.

Esta no es la primera vez que Coldplay interpreta De música ligera. En el año 2017, hicieron saltar, reír y cantar a las personas que estuvieron en el concierto que fue en el Estadio Único de La Plata.

En marzo de 2022 arrancaron su gira Music of the Spheres. En Costa Rica, México, Colombia, Chile y Perú se agotaron las entradas. Este 25 de octubre de 2022 brindaron el primer concierto en Argentina.

