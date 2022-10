Estafadora de entradas de Daddy Yankee en Perú cuenta cómo operaba

Una joven llamada Pamela Cabanillas contó cómo engañó a miles de personas al revender entradas para el concierto de Daddy Yankee. Foto: Twitter Daddy Yankee

La Fiscalía de Perú abrió una investigación para esclarecer las numerosas denuncias por la reventa de entradas falsas en los conciertos que dio en Lima Daddy Yankee. En el caso se descubrió que la joven Pamela Cabanillas es la principal sospechosa de haber estafado a al menos 7 000 personas, según datos de la Policía Nacional.

Con apenas 18 años, Pamela Cabanillas es acusada de estafar más de USD 500 000 en entradas que vendió a miles de peruanos. La joven rompió el silencio y brindó una entrevista al programa de televisión de Perú, Panorama.

Imagen que se difunde en redes sociales de Pamela Cabenillas.

Cabanillas reveló cómo operaba y cómo convencía a la gente para que dieran el dinero sin problema. "Yo acepto mi error, estafé a muchas personas sin medir las consecuencias y pido disculpas. Perdón públicamente a la gente que le he hecho mucho daño", indicó a través de un video que mostraron en el programa.

La joven salió del país un día antes del concierto de Daddy Yankee con destino a Europa, esa fue su estrategia para no ser atrapada, pues fue acusada de ser cabecilla de la organización criminal Los GR de la estafa y de haber lucrado de ello dos millones de soles (USD 500 000).

La Policía Nacional del Perú se encuentra en su búsqueda y captura en caso de que no se entregue. Sin embargo, se ha dado a conocer que la joven sí se entregará y lo hará en Italia para que la puedan deportar a su país: Perú. Al menos eso es lo que escribió en una carta que publicó la joven en Internet.

“Yo, Pamela Cabanillas, decido hoy 24-10-2022, entregarme voluntariamente a las autoridades europeas dando cuenta que se me acusa de ser cabecilla de la organización criminal ‘Los GR de la estafa’ y de haber ganado dos millones de soles, cual acusación es mentira y decido entregarme a las autoridades europeas para que me puedan deportar a mi país peruano”, escribió.

La muchacha recalcó que se entregaría, pero que no devolvería el dinero. Esto debido a que ya se lo gastó todo. “No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, señaló.

Cabanillas dijo: “soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, comprarse zapatillas caras, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas. (Es la vida) que quise tener, claro, sin medir las consecuencias de mis actos”.

Pamela Cabanillas, estafadora, declarando en el programa Panorama, video reacción peruana pic.twitter.com/mJlagunndD — Reacciones Peruanas (@ReaccionesPeru) October 24, 2022

La joven confesó también que ha participado cometiendo el delito de estafa en al menos cuatro conciertos: el de Coldplay, Bad Bunny, Daddy Yankee y Karol G. Para esos shows, Pamela ofrecía las entradas en hasta 900 soles (USD 226,77).

Según la Policía local, la joven puede ir a la cárcel por al menos 15 años en caso de que se le hallase culpable de los cuatro delitos que la Fiscalía se encuentra investigando.

El medio de comunicación Infobae indicó que el jefe de la división de estafas de la Dirincri, el coronel PNP Manuel Cruz dijo que "la investigación que se ha abierto con la Fiscalía contra la ciberdelincuente es por banda criminal, estafa agravada y por delito informático contra la fe pública. Y mínimo son 15 años”.

Además, encontraron a dos principales cómplices, dos de sus mejores amigos: Franco Patiño Guerrero y Adriana Urresti Sánchez Moreno. Ellos huyeron a Colombia el pasado 14 de octubre, igual que Cabanillas, días antes del show de Daddy.

En redes sociales circula un video donde se ve a Pamela Cabanillas invitando a la gente a acudir a un concierto en Milán. “Esta vez no serán estafados y si aún sigo libre, ahí nos vemos. Te lo dice tu mommy Yankee”, dice entre risas la presunta estafadora.

Pamela Cabanillas "La estafadora de Daddy Yankee" más cara de palo que Martha Chávez defendiendo a Fujimori pic.twitter.com/FFjwKIVpq0 — Chacotero (@ChacoteroPeru) October 25, 2022

