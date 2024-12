La destacada actriz colombiana, Sandra Reyes, conocida por su papel como la doctora Paula Dávila en ‘Pedro, el escamoso’, falleció este domingo, 1 de diciembre de 2024. Era también famosa por su interpretación de la madre de ‘Rigo’, en la novela biográfica del ciclista Rigoberto Urán.

Así lo confirmó Noticias RCN en su edición del medio día, en donde se agregó que la artista falleció en su casa acompañada de su familia.

EL TIEMPO logró constatar la información de la muerte de la mujer de 49 años, luego de estar vigente durante más de veinte años en la televisión colombiana.

Reyes murió a causa de una larga lucha contra el cáncer de seno, la cual era de total reserva al público. Su primo, Nicolás Reyes, resaltó en el medio Red+ el legado artístico y humano que dejó en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Reyes se caracterizó por grandes papeles protagonistas en populares telenovelas que lograron darle la vuelta al mundo como ‘Pedro, el escamoso’ en 2001, interpretando a Paula Dávila y Amparo Cadena en la serie ‘El Cartel de los sapos’ en 2008.

Los detalles conocidos acerca de su fallecimiento se enfocaron en que la famosa manejó su enfermedad como un asunto en privado y de completa reserva, evitando que saliera a la luz. Tras morir, su cuerpo será trasladado a una finca en Ubaté, donde habrá una despedida íntima con sus seres amados.

Las reacciones de ‘Pedro El Escamoso’

Miguel Varoni, actor y director de televisión colombiano, conocido por de forma internacional por actuar como Pedro Coral Tavera en la serie ‘Pedro, el Escamoso’, se pronunció sobre la lamentable noticia y dejó un sentido mensaje sobre el hecho en su cuenta en la red social de Instagram.

“Hasta siempre mi Doctora Paula”, comenzó diciendo en una publicación. Con cortas palabras y una fotografía antigua de ambos interpretando a sus personajes, escribió “Sumerce no sabe la falta que me va a hacer. Dios me la Bendiga. Siempre estar en mi corazón…”

Trayectoria actoral de Sandra Reyes

La actriz colombiana empezó en 1995 interpretando a María José en la serie ‘Clase aparte’, pasando dos años logró destacarse en ‘La Mujer del Presidente’ y luego saltó a la fama con su protagónico de Paula Dávila.

Por su gran talento en escena, fue merecedora de varios premios que destacaron carrera actoral.