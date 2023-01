Miley Cyrus supera a Shakira y domina en Spotify

Miley Cyrus estrenó Flowers, el primer sencillo de su álbum 'Endless Summer Vacation'. Foto: Captura de video

La cantante estadounidense Miley Cyrus alcanzó este viernes 20 de enero de 2023 los 100 millones de reproducciones con su nueva canción Flowers, de ese modo superó el exitoso tema de Shakira y el DJ Bizarrap.

El primer lugar en esta plataforma lo disputan también otras pistas propias del pop de masas, como Blinding Lights de The Weeknd, Shape of You de Ed Sheeran, o Bad Guy de Billie Eilish.

Además, es su primera producción del nuevo álbum ' Endless Summer Vacation', que verá la luz el próximo 10 de marzo de 2023.

Miley Cyrus, entre la más escuchadas

En definitiva, la estrella colombiana no es la más escuchada del mundo en Spotify, donde reina Miley Cyrus con su canción Flowers, que ocupa el primer puesto en el Top 50 Global.

El video oficial de Shakira y Bizarrap acumuló 54,3 millones de visitas en las primeras 24 horas después de su publicación el pasado 11 de enero, lo que supone el récord de visionados de un video musical en la historia de YouTube.

Su canción suma ya en YouTube 157 millones de reproducciones y su impacto no ha decrecido. Miley Cyrus, por contra, se queda en 62 millones de reproducciones en la plataforma de videos.

En Spotify, sin embargo, es Miley Cyrus la que ha conseguido un mayor impacto y lidera la conocida lista del Top 50 Global, con Shakira y Bizarrap en el segundo puesto.

Extraña coincidencia entre Shakira y Cyrus

Sin embargo, el duelo entre Shakira y Miley Cyrus, que publicaron sus nuevas canciones prácticamente a la vez, tiene una rara coincidencia: ambas son canciones de despecho contra sus respectivas exparejas.

