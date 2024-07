La cantante ecuatoriana Mar Rendón conquistó un hito en su carrera al ser galardonada como Mejor Artista de Rock en la décima edición de los Premios Heat Latin Music Awards.

La ceremonia, celebrada el pasado jueves 11 de julio de 2024, en el Hard Rock Hotel & Casino de Punta Cana, República Dominicana, fue testigo del ascenso de Mar Rendón.

La artista ecuatoriana se impuso en la categoría Mejor Artista Rock, dejando atrás a luminarias de la música latina como Juanes, Morat, Maná. Lo hizo gracias a sus ‘marcianos’; así es como la cantante llama a sus fieles seguidores.

¿Quién es Mar Rendón?

Mar Rendón es una artista ecuatoriana que forjó un estilo único al fusionar el rock alternativo con elementos de pop y electrónica.

Así es cómo ha capturado la atención de audiencias locales e internacionales.

“Felicidades a la rockstar de Ecuador, Mar Rendón, por ser la ganadora en la categoría”, expresó la cuenta oficial de los Premios Heat en Instagram tras anunciar su triunfo.

La artista no tardó en manifestar su gratitud: “Muy emocionada, la verdad no me lo esperaba. Gracias a todos los marcianos que votaron por mí todos estos días. Gracias por creer en mí, a toda la gente que sigue disfrutando del rock porque el rock no ha muerto ni morirá nunca”.

¿Qué son los Premios Heat Latin Awards?

Los Premios Heat Latin Music Awards se distinguen por ser un concurso donde el público tiene un rol determinante en la selección de los ganadores.

A través de una votación abierta, los fanáticos de la música latina tienen la oportunidad de respaldar a sus artistas favoritos, asegurando que los premios reflejen verdaderamente las preferencias y el impacto de los artistas en la industria musical.