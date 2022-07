Mamá de Shakira quiere que su hija y Piqué se reconcilien

Shakira vive uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal tras la ruptura amorosa. Foto: Instagram: @3gerardpique

Diario El Tiempo de Colombia

Muchas son las opiniones alrededor la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué. Esta vez fue la propia madre de la artista, Nidia Ripoll, la que ha confesado que le gustaría que su hija y el jugador de fútbol se reconciliaran.

Durante las últimas semanas y tras conocerse la noticia de la supuesta infidelidad, se ha revelado información de otros posibles amoríos del futbolista, incluso, empezando la relación con la cantante. Por otro lado, medios españoles han resaltado que Piqué es un visitante frecuente de clubs nocturnos privados, donde se cuidaba de no ser fotografiado.

A pesar de que el proceso de separación ha avanzado, son muchas las personas que guardan la esperanza de una posible reconciliación. Una de esas personas sería la madre de Shakira, quien ante la pregunta de que “si le gustaría que se reconciliaran” respondió para los micrófonos de Europa Press que sí, que “lógico”.

La familia se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles, no solo por cuenta de la separación, también por el estado de salud en el que se encuentra el padre de la cantante, ya que William Mebarak sufrió una fuerte caída y tuvo que ser atendido de urgencia a finales de mayo de 2022.

Así avanza el litigio

Así las cosas, fuentes cercanas a la intérprete dicen que ella “irá hasta las últimas consecuencias” y que tiene un amplio expediente de pruebas que supuestamente le darían la victoria antes los tribunales: el macro informe Piqué.

Este no es más que un amplio recaudo de información que Shakira tendría en sus manos sobre las andanzas del jugador. En él, al parecer, existen detalles no revelados sobre los "trapitos sucios" del futbolista, que podrían salir a la luz en caso de no acceder a las peticiones hechas por la artista, entre ellas, dejar salir a sus hijos de España.

“Se ha dado cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con el que convivía (…) Tiene todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño, y no solo en cuestiones de pareja o familiares”, le dijo un informante al portal ‘ Informalia’.