Nieta de Mamá Coco afirma que la película nunca reconocerá la inspiración

Cuando la película 'Coco' le dio la vuelta al mundo, tanto en cines como en la temporada de premios, uno de los personajes más entrañables fue el de Mamá Coco, la anciana y dulce matriarca de pelo blanco que, al parecer tuvo su inspiración en María Salud Ramírez Caballero, una anciana mexicana que vivió en la población de Santa Fe de la Laguna, en el estado mexicano de Michoacán.

Maria Salud falleció a los 109 años hace pocos días. Lo que ha causado conmoción entre los seguidores de la historia, aunque los estudios nieguen, o por lo menos, no admitan que Mamá Coco, la de le película, se alimentó de su imagen.

Y por lo que dicen familiares de María Salud, como su nieta Patricia, "no lo reconocerán".

Lo cierto es que la producción de la película -junto con el director Lee Unkrich, por supuesto- estuvieron en la población donde habitaba María Salud, tomaron de allí imágenes que después estuvieron en el filme. La iglesia de la localidad, por ejemplo. El pueblo entero los recuerda haciendo entrevistas.

No pueden negar que conocieron incluso a la anciana, que, en palabras de su nieta, los atendió como a cualquier turista y confió en ellos. Pero, aunque era evidente su parecido, nunca reconocieron esa inspiración.

A raíz del fallecimiento de María Salud, el director el director Lee Unkrich escribió un trino que después borró. Pero, antes de que lo borrara alcanzó a ser leído por muchos. “Lo borró porque no le conviene”, dijo la nieta de la anciana al medio Quadratin.com

Más adelante, el director subió otro trino en el que dijo que “él y la familia (de María Salud) saben la verdad”. También se refirió a la anciana como una “mujer hermosa y una matriarca amorosa”.

¿Por qué no admiten la inspiración de Mama Coco?

La nieta de ‘Mamá Coco’ recordó que la versión de la productora ha sido decir que no se inspiró en ninguna persona. Y afirma que de reconocer lo que para ella es evidente los obligaría a “hacer algo”. La nieta afirma que esto no le parece bien, no porque su abuela quisiera dinero, ni siquiera porque quisiera que le dieran “lo que le habían prometido, que era una casita”. Simplemente, quería que reconocieran que el personaje tuvo mucho de ella y que nació allí.

