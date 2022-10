Harry Styles recibe golpe de una botella durante un concierto

Si bien se mostró sorprendido por el impacto, no le prestó mucha importancia y siguió con el show. Foto: Instagram @harrystyles

Diario El Tiempo Colombia

Harry Styles se encuentra realizando su gira mundial Love on Tour por algunas ciudades de los Estados Unidos. Recientemente se estuvo presentando en la ciudad de Chicago, donde se presentó en el coliseo United Center para cantar ante más de 20 mil espectadores canciones como Sing of the times, As it was, Adore you, entre otros sencillos.

Sin embargo, su espectáculo sobresalió por el golpe que recibió en la entrepierna por parte de un fanático que le tiró una botella de agua desde la gradería, mientras que el cantante británico realizaba una pausa para hablar con su público y tomar un respiro.

El golpe fue tan preciso que el actor necesitó de algunos minutos para recomponerse y, tras conseguirlo, comentó con un tono jocoso a sus seguidores “bueno, eso sí que fue desafortunado”, por lo que desencadenó la risa entre los miles de asistentes que estaban apreciando su presentación.

Si bien el incidente le causó algo de asombro, se tomó lo ocurrido con gracia y siguió con su concierto. Es más, bromeó con un ciudadano danés que se encontraba entre el público haciendo referencia al mito que dice que la población en Dinamarca es una de las más felices.

"Hacen un poco de ruido por Dinamarca. Es famosa por ser una ciudad feliz. ¿Está usted feliz? mírenlo. Ahora, hablando con este hombre feliz, vamos a cantar una canción muy triste", dijo señalando al fan danés.

Visita nuestros portales: