Este es el nuevo novio de Lana del Rey

Lana del Rey estrenó hace pocos meses su séptimo álbum de estudio y se rumora que ya estaría trabajando en el octavo. La estadounidense ha tenido una de las carreras más longevas de los últimos años.

Su característica voz y sus canciones románticas la han convertido en un ícono de esta generación. Los admiradores de la artista siguen fervientemente todos sus pasos en su vida musical y personal.

Es por eso que en los últimos días, ha generado polémica su nueva pareja. Lana estaría saliendo con Jack Donoghue, miembro de la banda de música electrónica Salem.

Aunque al principio no estaba confirmada la relación, Jack aclaró todos los rumores luego de que publicó dos fotos con la cantante en su cuenta de Instagram. Ella por su parte, eliminó todas sus redes sociales y explicó que se daría un tiempo para trabajar en su música.

Tras el anuncio del romance, los fanáticos de Lana empezaron a investigar un poco más sobre el pasado de Donoghue. Por ahora se sabe que estuvo involucrado sentimentalmente con Courtney Love, de 58 años.

El hombre constantemente publica fotos de armas, sangre y contenido violento. Además, el polémico músico supuestamente ha mantenido relaciones amorosas con otros hombres.

En un video que se ha difundido en redes sociales, Jack y su compañero de banda, John Holland, aparecen compartiendo un apasionado beso.

Old photos of Lana Del Rey’s new boyfriend, Jack Donoghue, are currently circulating the internet.



Fans are questioning the photos which include Donoghue tongue kissing a dog and his first cousin. pic.twitter.com/HqmNKUjqN8