Belinda sobre separación con Nodal: 'Han sido injustos conmigo'

Belinda evita hablar de su ruptura con Nodal cuando da una entrevista. Foto: Instagram Belinda

El Tiempo de Colombia

Belinda ha estado en el foco de medios y seguidores por la relación amorosa que sostuvo con el mexicano Christian Nodal. Aunque derrochaban amor cuando se les veía juntos y hasta había anillo de compromiso de por medio, la pareja terminó con fuertes señalamientos.

Nodal, intérprete de No te contaron mal, publicó conversaciones de WhatsApp que sostuvo con Belinda, en las cuales, según él, le pedía dinero de forma constante y de negárselo era objeto de improperios.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

“Me acusan de maltratador y qué gran mentira, son cosas bien cabronas. No usen el feminismo para esas cosas, ¿me entienden? Una cosa, sabes, es ser estafadora (...)”, expresó Nodal en su cuenta de Instagram.

Belinda, por su parte, se ha mantenido en silencio. En unas pocas entrevistas a medios, ha optado por evadir el tema o por señalar que se equivocó al entablar una relación con el cantante de 23 años.

Ya sospechaba yo que estaban confabuladas, si son tal para cuál.@belindapop @elnodal pic.twitter.com/fpVz0TviWT — Marya VS (@hvalenci12) May 18, 2022

“Hay veces que prefiero no decir cómo me siento de verdad, para que mis fans no vayan a la yugular de las personas que me han hecho daño”, aseguró recientemente en charla con el diario ‘El País’ de España.

Además, dijo ser víctima de ataques mediáticos en México: “Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país. Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian”.