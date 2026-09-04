La salud de Jorge Ortiz de Pinedo mejora tras evitar infarto en un hospital de Monterrey

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

El medio artístico internacional conoció pormenores sobre el cuadro médico que enfrentó una de las figuras más reconocidas de la pantalla chica. La salud de Jorge Ortiz de Pinedo generó preocupación tras revelarse que el actor, comediante y productor mexicano requirió una internación hospitalaria de urgencia en la ciudad de Monterrey, luego de presentar una descompensación repentina que lo colocó al borde de experimentar un infarto.

Evolución en la salud de Jorge Ortiz de Pinedo

El propio artista relató ante los medios de comunicación que el percance se desató durante un viaje familiar destinado a visitar a su hijo y a sus nietas en la capital del estado de Nuevo León.

Al experimentar una sensación extraña de mareo inusual, decidió acudir de forma inmediata al área de urgencias de un centro asistencial. Los exámenes clínicos de rigor determinaron que una de sus arterias presentaba una obstrucción del 90 %, lo que obligó al personal médico a intervenirlo a tiempo para neutralizar el riesgo coronario.

Cateterismo de urgencia y procedimiento clínico

Frente al diagnóstico de riesgo inminente, el equipo de especialistas consultó con el actor la pertinencia de ejecutar un cateterismo de emergencia.

Tras acceder a la intervención quirúrgica, los profesionales lograron desobstruir el conducto arterial y confirmaron al paciente que su oportuno arribo a la casa de salud evitó que se consumara el ataque al miocardio.

De este modo, el creador audiovisual superó la fase crítica y quedó fuera de peligro inmediato.

Terapia cardiopulmonar y estancia en Monterrey

Con el objetivo de estabilizar la salud de Jorge Ortiz de Pinedo y contrarrestar sus complicaciones respiratorias previas, los médicos dispusieron un riguroso esquema de rehabilitación cardiopulmonar.

Este requerimiento terapéutico obligó al productor a extender su residencia en Monterrey a lo largo de ocho meses continuos bajo supervisión especializada, aprovechando condiciones ambientales idóneas para su capacidad pulmonar.

Como resultado de estos cuidados, el intérprete confirmó que actualmente logra permanecer lapsos cortos sin requerir oxígeno complementario al visitar Ciudad de México.

Continuidad laboral y despedida de proyecto televisivo

Pese a los rumores falsos sobre su fallecimiento surgidos en meses pasados, el artista reapareció en la escena pública junto al reparto de ‘Una familia de diez’ para presentar la última temporada del seriado, entrega que rinde homenaje a Eduardo Manzano, quien falleció a finales del 2025, como se informó en una nota publicada en este Medio el 5 de diciembre de ese año.

Aunque los episodios finales se grabaron desde el año pasado y saldrán al aire en los próximos días concluyendo casi dos décadas de emisión, el comediante descartó su retiro formal y confirmó que continuará vinculado al teatro, al cine, a la conducción y a la televisión.

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