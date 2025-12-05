Muere Eduardo Manzano, figura histórica de la comedia mexicana

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

Eduardo Manzano, comediante mexicano reconocido por su trabajo en ‘Los Polivoces’ y por su papel como Arnoldo López en ‘Una familia de diez’, falleció este 5 de diciembre de 2025. El artista deja un legado fundamental en la televisión, el cine y el humor latinoamericano.

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Un referente del humor en México y Latinoamérica

Eduardo Eugenio Manzano Balderas nació el 18 de julio de 1938 en Ciudad de México. Durante las décadas de 1960 y 1970 alcanzó la fama al formar, junto a Enrique Cuenca, la dupla cómica Los Polivoces. Su programa televisivo marcó un antes y un después en el humor mexicano, gracias a personajes que se volvieron parte de la memoria popular: el comandante Agallón Mafafas, Gordolfo Gelatino, Don Teofilito y ‘Wash and Wear’. Su éxito trascendió fronteras y llegó a la televisión de gran parte de Latinoamérica.

Tras la separación de Cuenca, Manzano continuó una carrera sólida en solitario. Entre 1976 y 1981 condujo El Show de Eduardo II, proyecto que consolidó su capacidad para sostener un formato humorístico propio. Su versatilidad lo llevó también al cine, donde compartió escena con figuras como Roberto Gómez Bolaños en la película ¡Ahí madre! (1970). En los años noventa participó en la versión mexicana de La Rueda de la Fortuna, reforzando su cercanía con el público de distintas generaciones.

Una vida profesional intensa y marcada por episodios decisivos

En agosto de 1998, el actor vivió uno de los momentos más dramáticos de su vida al resultar herido de bala durante un asalto en un restaurante de Ciudad de México. Manzano intentó defender a su esposa y a él mismo con un arma de 9 milímetros. A pesar de la gravedad del hecho, logró recuperarse y mantuvo una presencia activa en la escena humorística, retomando grabaciones y proyectos televisivos.

Su carrera tuvo un resurgimiento notable en 2007 con Una familia de diez, serie producida por Jorge Ortiz de Pinedo. Allí interpretó al abuelo Arnoldo López Conejo, personaje que lo reconectó con nuevas audiencias y le permitió hacer guiños a sus clásicos de ‘Los Polivoces’. En 2009 volvió a encarnar a sus figuras emblemáticas en el programa Hazme reír y serás millonario, recordando a los espectadores la vigencia de su estilo de humor.

Familia, legado y continuidad del humor

Manzano formó una familia con Lourdes Martínez, primera voz del trío Los Impala. Tuvieron tres hijos: Mariela, Ariel y Eduardo. Dos de ellos siguieron los pasos humorísticos de su padre, realizando imitaciones y recreando, por un tiempo, algunos de los personajes que marcaron la carrera del comediante. Su legado se sostiene tanto en su obra televisiva como en la herencia artística que deja a sus descendientes.

Con más de seis décadas de carrera, Eduardo Manzano se consolidó como uno de los humoristas más influyentes del mundo hispano. Su trabajo contribuyó a definir la identidad del humor televisivo mexicano, caracterizado por el ingenio, la parodia y el talento físico e interpretativo. Hoy su nombre se inscribe entre las figuras más queridas y recordadas de la comedia latinoamericana.

"Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón": 🕊 Con estas palabras despidió Eduardo Manzano Jr. a su padre, "El Polivoz", un maestro del sketch y personaje que dominó en la memoria colectiva de la gente, recordado con especial cariño por su personaje de Don Arnoldo en 'Una… pic.twitter.com/5JWQGlcLwX — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 5, 2025

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