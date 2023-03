Karol G, Bad Bunny, Daddy Yankee, ¿por qué reguetoneros se retiran?

La artista colombiana anunció su retiro temporal de los escenarios. Foto: Facebook Karol G

La noticia de la pausa musical que hará Karol G durante este año fue una sorpresa pero no es el único caso.

Varios artistas del género urbano en los últimos meses también anunciaron su retiro momentáneo de la escena pública por distintas razones.

Karol G

La artista colombiana contó en una entrevista el miércoles 1 de marzo que se retira temporalmente de los escenarios para estudiar música.

"Este año no voy a estar tanto en los escenarios porque decidí tomarme un 'break' para poder estudiar y poder evolucionar en otros aspectos", expresó la 'Bichota'

La decisión la toma inmediatamente después de presentar su disco 'Mañana será bonito', con el que rompió récords. El álbum sumó 32 millones de reproducciones en Spotify. Ninguna otra artista latina había logrado dicho número en su debut.

Su cuarto álbum cuenta con colaboraciones de Shakira, Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul y Sech.

La cantante dijo que le gustaría estudiar música. "Creo que, si no hago una pausa y no estudio, no podría mostrar cosas mejores a mi público", añadió.

Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny puso una pausa a su carrera musical durante este 2023 luego de terminar la gira ‘World's Hottest Tour’ el 10 de diciembre de 2022 en la ciudad de México.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote. Vamos pa’l agua”, contó Benito Antonio Martínez, nombre real de Bad Bunny.

Una prueba de su éxito es haber logrado ser el artista más escuchado en el mundo por tercer año consecutivo en la aplicación de música por streaming Spotify.

“El 2023 es para mí. Se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones”, agregó el cantante.

El 9 de enero, Bad Bunny editó su perfil de Twitter y escribió que lo van a extrañar. Esa actitud confundió a sus seguidores.

Daddy Yankee

'El jefe' del reguetón, anunció el domingo 20 de marzo de 2022 su retiro de la música.

El artista puertorriqueño lo hizo a través de un lanzamiento de su último disco Legendaddy, y de una última gira de conciertos como despedida.

El 'Big Boss' en noviembre de 2022 pospuso sus últimos tres conciertos previstos para el pasado 6, 7 y 8 de enero en el estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico.

"El show que se está trabajando para la isla será único y exclusivo. Debido a contratiempos de logística y cuidadosos detalles de producción, no nos queda otra opción que mover de fecha tan importante evento el cual está vendido en su totalidad", informó la productora Mr Soldout Inc.

Hasta ahora no se conocen las nuevas fechas para los últimos conciertos del cantante más importante del género urbano.

