Shakira y Karol G no compiten por hombres; el mensaje de TQG. La nueva canción de la 'Bichota' y Shakira está llena de dardos para sus exparejas. Como se sospechaba, TQG es una dedicatoria para los examores de las cantantes colombianas.

Tras varias revelaciones como: "verte con la nueva me dolió" o "lo que vivimos se me olvidó", ambas coinciden, en la canción, que por hombres no compiten.

El tan esperado tema finalmente se estrenó este 24 de febrero. Salió a la luz junto con otras 16 canciones, mismas que forman parte de 'Mañana será bonito'. Se trata del cuarto álbum de estudio de la cantante y compositora, nacida en Medellín hace 32 años.

La historia de este nuevo material discográfico comienza con Provenza. En este tema, la artista abrió su corazón para perdonar, sanar y aceptar. También para empoderarse y ser luz para otras mujeres.

Luego de Provenza, la compositora estrenó Gatúbela. Aquí se muestra supersensual. Se siente con toda la libertad para expresarse. El videoclip de este sencillo ya cuenta con 647 millones de visualizaciones.

Esta es la tercera canción que Karol G presentó a sus seguidores antes de lanzar 'Mañana será bonito'. Predomina su faceta más romántica, manteniendo su lado divertido y el mensaje de sanación.

Sus facetas están representadas con emojis y símbolos en la portada de su álbum. Todos tienen un significado y una conexión con los temas, y todos confluyen en el mensaje que la 'Bichota' quiere llevar a sus fans: 'Mañana será bonito'.

