Kalimba es denunciado formalmente por abuso sexual

Kalimba es denunciado por abuso sexual. Foto: Instagram @Kalimbaofficial

Carolina Vasco (I)

La cantante Melissa Galindo llevó a la justicia las acusaciones contra el cantate y bailarín Kalimba. A mediados de marzo de 2023, la mujer de 34 años hizo pública la denuncia por el delito de abuso sexual agravado. Utilizó sus redes sociales para difundir la noticias.

Experiencia de abuso

De acuerdo con el portal digital eonline.com, la cantautora contó su experiencia de abuso. Galindo indicó que en su afán por buscar el apoyo en su carrera se sintió vulnerada ante las actitudes del cantante de OV7.

Al parecer, el cantante buscaba tener relacione sexuales con ella e incluso la tocó sin su consentimiento. En respuesta a ello, Kalimba presentó pruebas sobre su inocencia.

“Me encantaría decir que me siento bien, pero la verdad es que hay momentos en que no es así, donde no la paso tan padre, pero la mayoría del tiempo trato de recordarme que nunca había sido tan valiente como el día que hice mi declaración en la Fiscalía y en redes sociales. Me siento segura y firme en mi decisión, aunque es agotador sé que valdrá la pena, porque deseo que marque un antes y un después en este tipo de casos”, dijo a El Universal.

Otro delito de violación

A finales de 2010 Kalimba fue acusado por delito de violación de una menor de edad. El 10 de enero de 2011 fue solicitada una orden de aprehensión contra el cantante. La denunciante afirmó que Kalimba la golpeó.

El jueves 20 de enero de 2011 fue detenido por autoridades migratorias de El Paso, Texas. Posteriormente, Kalimba fue deportado a México y entregado a la Procuraduría General de la República. Eso, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en su contra.

Visita nuestros portales: