La legendaria canción Nuestro Juramento del eterno Julio Jaramillo, el ‘Ruiseñor de América’, fue reconocida como la quinta mejor canción latina de amor por la revista Billboard.

Así como lo leen. Esa joya musical -que ha hecho suspirar a varias generaciones– logró colarse en el Top 5. La selección se hizo previo al día de San Valentín.

Julio Jaramillo, conocido como ‘El Ruiseñor de América’, fue uno de los cantantes más destacados de la música popular ecuatoriana.

Nació el 1 de octubre de 1935 en Guayaquil y desde muy joven mostró un talento excepcional para la música.

Su carrera comenzó a los 15 años cuando se unió a una banda local, y rápidamente se destacó por su voz melódica y su capacidad para interpretar boleros, pasillos y otros géneros tradicionales ecuatorianos.

A lo largo de su carrera, Jaramillo no solo alcanzó fama en Ecuador, sino que también se convirtió en una figura importante en América Latina, logrando un gran reconocimiento en países como Colombia, Venezuela y México.

Nuestro Juramento, lanzada a finales de la década de 1950, es una promesa de amor eterno.

Con esas letras que duelen y llegan al alma, Jaramillo nos regaló un himno para esos amores que prometen amarse “hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más”.

La canción, que es más que una simple melodía, es una obra de arte que sale del alma y se plasma en música. Es un deleite escucharla, y ahora, gracias a Billboard, todo el mundo podrá escucharla.

