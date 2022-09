Joven multimillonaria de 23 años no sabe qué hacer con toda su fortuna

Una joven estadounidense llamada Linsey Donovan acumuló su fortuna por las plataformas de pago. Foto: Facebook de la famosa

En redes sociales nuevamente este miércoles 28 de septiembre de 2022 se viralizó la historia de joven estadounidense llamada Linsey Donovan, quien a sus 19 años comenzó a construir su fortuna. Actualmente tiene un patrimonio de USD 7 millones y no sabe que hacer con ese dinero.

La joven es oriunda del estado de Maryland, en el noreste de Estados Unidos, llegó a la Florida para buscar la forma de ser modelo profesional con 18 años, edad en la que no tenía mucho dinero.

De forma independiente, aprovechó el poder de las redes sociales y empezó a hacer contenido relacionado al modelaje, aprovechando su talento, por lo que poco a poco empezó a ganar terreno en Instagram.

No obstante, la propuesta de sus seguidores para que hiciera contenido en plataformas como OnlyFans y Patreon le llamó la atención, pues de esas redes podía obtener muchos más réditos financieros.

Finalmente aceptó y poco tiempo después de debutar en OnlyFans, tuvo el dinero suficiente para comprarse una mansión de USD 1 millón.

Mansiones, carros deportivos son parte de la fortuna

No obstante, con la inmensa fortuna que ha logrado conseguir, ahora con 23 años es muy inteligente con sus gastos, lo que parece paradójico, pues en la actualidad es propietaria de cuatro mansiones, una de las cuales obsequió a sus padres.

“Soy dueña de cuatro propiedades y el valor de estas superan los 7 millones de dólares y tengo una colección de (carros) deportivos con valor de USD 500 000. Tengo la casa más grande de todo el lago. Me siento como una princesa al entrar todos los días a esta hermosa casa con techos altos. Las puestas de sol aquí son preciosas, me encanta ver a mis perros en la piscina y mi enorme dormitorio rosa de Barbie”, mencionó Linsey al medio estadounidense Truly.

Al respecto de la mansión que les regaló a sus familiares, el padre de la modelo declaró que, al principio, él estuvo dispuesto a apoyarla cuando empezó con su carrera en redes sociales, pero que con el progreso que su hija ha tenido los roles se invirtieron: “Cuando le dije ’cariño, si tienes problemas, apóyate en mí, seré una roca para ti’, ella me contestó ‘no, papá, yo soy tu roca’”.

Linsey también es propietaria de una moto todoterreno de USD 20 000, un vestido de USD 3 000 hecho a la medida de la modelo y empresaria Kim Kardashian y un piano de cola de USD 30 000 que no sabe tocar, entre otras excentricidades más

