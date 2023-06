Italia homenajea a Raffaella Carrà, su diva eterna

Raffaella Carrà habría cumplido 80 años este 18 de junio del 2023. Foto: EFE

EFE

La gran diva Raffaella Carrà, fallecida en 2021, habría cumplido 80 años hoy, 18 de junio del 2023. Pero ella es inolvidable. Y su país, Italia, la recuerda con exposiciones, películas y una emisión especial en la televisión en la que forjó su carrera.

La televisión pública RAI emitió un documental con grabaciones custodiadas en sus archivos para homenajear a la popular bailarina, actriz, cantante y presentadora y que ha sido seguido por casi tres millones de espectadores, con una cuota de pantalla del 20,2 %.

"Un éxito que demuestra de nuevo el afecto del público italiano por Raffaella. Y para mantener vivo su recuerdo, la RAI prepara ya una serie de iniciativas para los próximos meses", según avanza un comunicado del ente.

Los grandes temas y el festejo

Carrà, autora de famosos temas como "Fiesta", "En el amor todo es empezar", "Hay que venir al sur" o "Caliente, caliente", murió el 5 de julio de 2021 a los 78 años de edad.

En el especial que este domingo emitió la RAI, el coreógrafo de Raffaella, Enzo Paolo Turchi, recordó a la cantante como un "símbolo de libertad" y las giras que llevaron a cabo por las televisiones y escenarios de su segunda patria, España, donde era adorada.

"Era una persona normalísima y eso es lo que le gustaba. Su verdadera casa era el escenario y los estudios televisivos (…) Hicimos una gira por España y fue increíble. Ella se mezclaba con el público y eso se apreció mucho, porque por entonces los artistas eran distantes", rememoró el coreógrafo.

Los homenajes seguirán con otras muchas iniciativas como la película "Raffa", dirigida por Daniele Luchetti y que llegará a los cines el próximo 6 de julio con el testimonio de amigos y colaboradores y material de archivo.

Y tendrá incluso una ópera, "Raffa in the sky", en el Teatro Donizetti de Bergamo (norte) el próximo septiembre.

Además, el Teatro del Giglio de la ciudad toscana de Lucca (norte) ha inaugurado la muestra "Com bello far la moda" dedicada a los icónicos trajes que la artista lució en sus espectáculos.

Y como para siempre rendir homenaje a esta divina mujer, su gran tema: Hay que venir al sur.

