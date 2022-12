'Influencer' colombiano regalará dinero ganado en apuesta del Mundial de Qatar

El creador de contenido ha comentado que es un gran admirador por la cultura japonesa. Foto: Instagram @yefersoncossio

Diario El Tiempo Colombia

El creador de contenido Yeferson Cossio ha mostrado en sus redes sociales que actualmente se encuentra en Qatar disfrutando del Mundial de Fútbol. El paisa asistió este 1 de diciembre al partido de España contra Japón con su amigo el comentarista y pronosticador deportivo, Danibet.

Durante el partido, los jóvenes les avisaron a sus seguidores que iban a apostar cinco millones de pesos (unos USD 1 000) por el ganador del juego. Sin embargo, puntualizó que el dinero lo iba a regalar y les entregaría un millón de pesos a cinco seguidores que habían acertado en quien iba a ganar.

“Dani y yo hicimos otra apuesta. Él es español y yo soy japonés de corazón. Apostamos cinco millones de pesos, pero estos son para ustedes”, indicó mediante sus historias de Instagram.

Además, añadió: “Ustedes tienen que comentar si creen que va a ganar España o Japón. El dinero se repartirá entre los que acierten. Solo pueden poner un comentario”.

En diferentes ocasiones, Yeferson Cossio ha comentado que es un gran admirador por la cultura japonesa y de hecho se mostró en redes con la bandera del país pintada en su rostro. El paisa siempre se mostró muy seguro del equipo incluso cuando iba perdiendo.

Sin embargo, en contra de todo pronóstico la victoria se la llevó el país oriental. Claramente Yeferson no pudo evitar mostrarse emocionado en sus redes sociales. “Qué noche increíble, me la he pasado muy bien”, escribió en una publicación.

