Todo se trató de un comercial, exjugador de la NFL no fue alcanzado por un rayo

El cineasta venezolano Rafael Hernández publicó el 2 de diciembre del 2022 en su cuenta de Twitter un video que muestra el momento exacto en el que Drew Brees, exjugador de la NFL, es alcanzado por una descarga de electricidad durante la grabación de un comercial al sur del Lago de Maracaibo.

La publicación causó revuelo en redes sociales y rápidamente comenzaron a circular rumores sobre el estado de salud del exjugador de los Santos de Nueva Orleans.

Horas más tarde, el cineasta venezolano anunció que la filmación estaba a cargo de PointsBet, casa de apuestas deportivas, donde Brees es embajador de la marca. Por orden de la empresa, el deportista no podía dar detalles de lo ocurrido hasta que la marca se encargara de revelar todo.

Time to let you in on a little fun we've had with @drewbrees guys. He's alive and well and "buzzing" for a weekend of free bets. Keep your eyes on our channels all weekend for bet drops for US vs. Netherlands, College Football and NFL. pic.twitter.com/vhnLm5S0Cw