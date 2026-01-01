La hija de Tommy Lee Jones, Victoria Jones, fue encontrada muerta en un hotel de California durante la madrugada del 1 de enero de 2026, informaron fuentes policiales a TMZ. Las autoridades iniciaron una investigación y, hasta el momento, no han confirmado la causa del fallecimiento.

Fuentes policiales indicaron a TMZ que el hallazgo ocurrió en el hotel Fairmont San Francisco, un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir un reporte por una situación médica. Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco señaló a TMZ que las unidades del SFFD llegaron al hotel a las 02:52. Los paramédicos realizaron una evaluación médica y declararon muerta a Victoria Jones en el sitio.

Tras la intervención inicial, la escena pasó a control del Departamento de Policía de San Francisco y de la Oficina del Médico Forense, según informaron las autoridades a TMZ.

Un portavoz policial explicó que, alrededor de las 03:14, agentes acudieron al hotel luego de recibir el reporte del fallecimiento de una mujer adulta.

En el lugar, los policías se reunieron con los paramédicos, quienes confirmaron el deceso. El médico forense llegó posteriormente y efectuó las diligencias correspondientes para iniciar la investigación oficial.

No se saben las causas de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

Hasta ahora, las autoridades no han difundido información adicional sobre las circunstancias del hecho ni sobre la causa de la muerte de Victoria Jones. TMZ indicó que intentó contactar a un representante de Tommy Lee Jones, pero no obtuvo respuesta.

Victoria Jones nació del matrimonio del actor con su primera esposa, Kimberlea Cloughley.

La joven tuvo una breve carrera como actriz: debutó en Hombres de Negro II (2002) y luego participó en One Tree Hill (2003) y en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre, en la que también colaboró su madrastra, Dawn Laurel-Jones, como fotógrafa, según registros citados por Getty. Victoria Jones tenía 34 años.

