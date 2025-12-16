La talentosa actriz australiana Rachael Carpani, reconocida por la serie ‘NCIS: Los Ángeles’, falleció a los 45 años.

Más noticias

Su muerte ocurrió después de atravesar una larga enfermedad crónica, un hecho que conmueve al mundo del entretenimiento. La noticia fue confirmada por su familia, la cual emitió un comunicado oficial.

😢 El adiós inesperado a la actriz de ‘NCIS: Los Ángeles’

La familia de Rachael Carpani anunció su deceso el 15 de diciembre de 2025 a través de un mensaje en redes sociales.

Según reporte de El Tiempo de Colombia, la actriz “falleció inesperadamente pero pacíficamente”.

La noticia fue compartida por su hermana, la música Georgia Carpani, en nombre de sus padres, Tony y Gael Carpani.

No te pierdas de leer: Wikipedia revela sus artículos más leídos de 2025

🕊️ Una trágica enfermedad

El comunicado de la familia de Rachael Carpani solicitó respeto y privacidad en este difícil momento.

La actriz mantuvo una “larga batalla contra una enfermedad crónica”, tal como informaron sus padres, según Univisión. El funeral será un evento privado, al que asistirán solo familiares y amigos cercanos.

❓ ¿Qué se sabe sobre la causa de muerte?

Hasta el momento, no se han revelado detalles específicos sobre la enfermedad que padecía Rachael Carpani.

Noticias Caracol informa que la salud de la actriz se deterioró notablemente en 2021. En ese momento, Carpani reveló que fue diagnosticada con endometriosis y adenomiosis tras un fuerte dolor abdominal.

Te puede interesar: Los Obama tenían planeada una reunión con Rob Reiner y su esposa la noche del crimen

✨ Una carrera que trascendió fronteras

El reconocimiento de Rachael Carpani se consolidó con la serie australiana ‘McLeod’s Daughters’, donde interpretó a Jodi Fountain-McLeod.

Su talento la llevó a participar en producciones internacionales como ‘NCIS: Los Ángeles’, en donde encarnó a Amy en el sexto episodio.

La actriz dejó un vacío en la industria, recordada como una “querida actriz australiana” por su versatilidad.

Te recomendamos: