‘Hardballing’, la nueva tendencia para encontrar pareja entre los jóvenes

Redacción Elcomercio.com

El mundo globalizado y el Internet ha generado la creación de nuevas formas para entablar relaciones amorosas como, por ejemplo, con las aplicaciones de citas.

Quienes las usan buscan una pareja. Eso parece estar claro, pero no siempre se sabe qué busca la otra persona en una posible relación.

Es ahí donde aparece el ‘hardballing’, que se refiere “a un enfoque más sensato respecto a las citas”, publica la BBC este 14 de febrero del 2022.

Sincerarse: ¿qué buscas?

La idea de esta nueva tendencia es que en las aplicaciones de citas las personas sean sinceras sobre lo que buscan, cuáles son sus expectativas, qué consideran importante para ser pareja, entre otros. Es decir, conocerse a profundidad incluso antes de la primera cita.

Mary (nombre protegido) de Kenia tiene 25 años y usa aplicaciones para encontrar pareja. El ‘hardballing’ le ha ayudado a conocer de antemano a una cita y saber si esa posible relación tiene futuro o no.

“Ahora, cuando conozco chicos en la primera cita, ya he cubierto los conceptos básicos, y sé si estoy dispuesta o no a continuar”, dijo en declaraciones a la BBC.

Aunque para Owen Moore, otro joven de 27 años, el ‘hardballing’ debe ser más flexible. Es decir, si ya en la primera cita no hay algunos puntos en común, eso no signfica que no pueda haber una segunda cita.

Según la experta Lakshimi Rengarajan el ‘hardballing’ busca tener una sensación de control y a la vez “una forma de protegernos” en las relaciones amorosas.