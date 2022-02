Italiana dejó su país y su pareja por ‘match’ de Tinder: ‘Ahora me ve como amiga’

Redacción Elcomercio.com (I)

Esta historia podría enseñarle una lección valiosa sobre la importancia de la responsabilidad afectiva y la sinceridad al momento de hablar de sus sentimientos con alguien más.

Una mujer italiana conoció a un hombre argentino por Tinder y se enamoró. En un inicio, el hombre dio signos de estar enamorado, pero después todo cambió en el peor de los momentos.

El testimonio lo recogió la cadena argentina Todo Noticias, aunque no reveló la identidad de la afectada.

“Ocurrió hace casi cinco años, mientras él estaba de viaje en Italia. Ambos coincidimos en la aplicación y comenzamos a hablar. No tuvimos tiempo para vernos allá porque él se tenía que volver a su país. Y yo estaba con otros inconvenientes”, aseguró la mujer.

Después, la conversación entre ambos pasó a Facebook. “Vení, yo te espero en Buenos Aires”, le dijo el hombre a la mujer identificada como Julia (nombre protegido).

Así, Julia decidió dejar toda una vida atrás para conocer a la persona de la cual se había enamorado.

“Hace más de un año tomé la decisión de venir. Sabía lo que dejaba en Italia: una familia casi desesperada por mi ausencia, una madre grande y un hombre con quien convivo aunque estemos separados”, contó.

Apenas lo vi le dije lo que sentía, estaba muy feliz de poder hacerlo. Le expresé que tan solo mirándolo se me llenaban los ojos de amor. Y que lo que sentía desde lejos era verdadero y real. Muy fuerte”.

Sin embargo, desde el momento en que ella llegó a Argentina, el hombre cambió el tono de sus palabras. “Con toda la tranquilidad del mundo me dijo que él no siente eso por mí. Que me ve como una amiga, que siente ternura, pero no amor ni pasión. Y a mí me sucede todo lo contrario”.

“Me llamaba ‘mi amor’, me decía que estaba enamorado. Pero ahora que estoy acá me dice todo esto. La verdad es que estoy desesperada, destruida”, aseguró Julia a TN.

La mujer tiene un pasaje de regreso para su país natal en marzo de 2022. “Hubiese querido quedarme mucho más tiempo, pero ahora me siento perdida del todo. En Italia no tengo al amor de mi vida, lo tengo acá, pero ahora dice que no me ama… Siempre le dije que solo quería un día a su lado para darle un abrazo. Y en este momento no tengo nada”.