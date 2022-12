Regresa RBD sin Poncho Herrera; 'fans' lo critican en redes sociales

Pocho Herrera hizo parte de la novela 'Rebelde'. Foto: Televisa / Instagram: @ponchohd

La telenovela mexicana ‘Rebelde’, la cual acaparó la atención de millones de espectadores durante 440 capítulos en Latinoamérica y otras partes del mundo entre 2004 y 2006, tendrá un nuevo episodio ya no en las pantallas, sino en los escenarios musicales. Los protagonistas se reencontrarán en la que será una gira de conciertos.

Los rumores se habían incrementado desde hace varios meses y se confirmaron con el anuncio conjunto de Anahí, Christopher Uckermann, Maite Perroni, Christian Chávez y Dulce María. Todos ellos eliminaron las fotos de perfil y sus publicaciones en la redes sociales para luego subir un video especial, en cual se ven reunidos, aparentemente, planeando el regreso de la banda nacida en la novela.

“¡Soy Rebelde!”, escribieron, al tiempo que compartieron un enlace a una página web con una cuenta regresiva. Según esta, la fecha del tan esperado anuncio será el 19 de enero de 2023. “Prepara tu corbata”, dice el sitio.

A partir de informaciones de medios mexicanos, el grupo hará una gira especial por Latinoamérica, así que se espera la confirmación de Colombia como parte de los países que visitarán durante 2023.

La razón por la que Poncho Herrera no volvería a RBD

Los actores se habían visto en fechas especiales, por ejemplo, se tomaron fotografías en una cena navideña y durante el matrimonio de Maite Perroni. Sin embargo, en ninguna de esas imágenes apareció Alfonso Herrera, conocido en el medio como Poncho, quien encarnó en ‘Rebelde’ a ‘Miguel’.



Tras el anuncio del reencuentro, Herrera, de 39 años, se ha mantenido en silencio. De hecho, sus redes sociales se han llenado de mensajes de internautas, algunos con críticas y otros pidiéndole que se sume a la banda otra vez.

“Parece que a este hombre ya se le olvidó qué lo llevó a estar donde está. Seamos honestos, sin RBD, seguiría haciendo novelas”, escribió un usuario de Instagram. “Será que en el fondo de tu corazón no tienes ganas de participar y agradecer a los fans por tu trayectoria; aún hay tiempo para hablar con tus compañeros y participar”, puntualizó otro.



“De todos los de RBD, Poncho Herrera ha sido el que más cosas ha hecho luego de eso y le exigen que se una a la gira y además borre sus posteos de Instagram. También no sean así, ojalá sí se una, pero si no lo hace, se entiende perfectamente el por qué”, agregó otra persona.

La ausencia del actor en la gira de conciertos estaría relacionada con sus nuevos proyectos. Vale recordar que ahora es una de las figuras de la industria más conocidas en México y Estados Unidos, gracias a su participación en la serie ‘Sense8’, la película ‘El baile de los 41’ o el programa ‘La ciencia de lo absurdo’.



“Él aseguró en varias ocasiones que no es cantante y que no está interesado, ya que está triunfando en series y películas de Hollywood”, reveló la periodista Flor Rubio en el programa televisivo ‘Venga la Alegría’.

Dicha versión es apoyada por Pablo Chagra, un ‘influencer’ que ha ganado campo por sus videos sobre el espectáculo mexicano. Él aseguró que, pese a las invitaciones, Herrera no aceptó. “No hay esperanzas, no lo vamos a ver”, sentenció.

La nueva película de Poncho Herrera

Herrera había escrito hace unos días una frase que muchos fanáticos de ‘Rebelde’ relacionaron con el reencuentro: “Para atrás ni para agarrar vuelo…”. Eso sí, como se mencionó antes, hasta ahora no ha entregado declaraciones sobre su ausencia.

En paralelo, está promocionando la película ‘¡Qué viva México!’, la cual ha calificado como “una experiencia profesionalmente muy gratificante”. La producción, que protagoniza junto a Damián Alcázar, Joaquín Cosío y Ana de la Reguera, se estrenará en cines en marzo de 2023 y llegará también a la plataforma Netflix.

“Esta es una historia sobre México, para México, por lo que estoy seguro será del agrado del público y podrán verse reflejados”, dijo en su cuenta de Twitter.

