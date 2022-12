'Sálvame'; ¿RBD hará gira de conciertos para 2023?

La agrupación mexicana se presentaría en varios estadios de Latinoamérica en septiembre de 2023. Foto: Warner Music

RBD fue un hito en Latinoamérica en lo que se refiere a bandas nacidas de programas de televisión. Su éxito fue tal que hasta el día de hoy los fanáticos de la telenovela 'Rebelde' esperan su regreso a los escenarios. ¿Es posible?

Desde hace meses se rumorea que la banda quiere regresar, luego de varios encuentros entre la mayor parte de sus integrantes: Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Maite Perroni y Christopher Uckermann.

El 'tiktoker' especializado en farándula Pablo Chagra, del canal 'Chismillennial', aseguró que Poncho Herrera no regresaría a hacer parte de la agrupación, pero que los demás sí asistirán a una gira durante el año entrante.

Eso sí, aclaró que a Herrera si lo habrían invitado pero que él ya no quiere hacer parte de RBD.

¿RBD tour es un hecho?

Según él, sería en septiembre de 2023: "Por ahí van a andar iniciando con todo esto y con las presentaciones, pero no crean que es ya el regreso. De lo bueno poco, pero a lo grande. Me enteré, me contaron, me dijeron, me susurraron al oído que van a ser pocas presentaciones en los países más icónicos en la carrera de Rebelde".

Es decir, visitarían México, Brasil, Estados Unidos y España, y serían pocas presentaciones a causa de la apretada agenda laboral y personal de los integrantes.

Finalmente, el influenciador no dio detalles de quién le contó estos detalles del tour, por lo que por ahora se queda en rumores.

