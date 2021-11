Chandler revelará los secretos de ‘Friends’

El elenco de la serie 'Friends' durante el especial 'Friends: The Reunion', que no es un capítulo de ficción sino un programa/reunión retrospectivo que combina entrevistas e instantes íntimos. Foto: EFE

Redacción Elcomercio.com

Las sorpresas para los fans de ‘Friends’ no acaban. Un libro sobre el detrás de cámaras de la icónica serie de amigos se publicará en 2022.

‘Friends’ tendrá un libro, contado desde la perspectiva de Matthew Perry. En el texto autobiográfico compartirá sus luchas con el abuso de drogas y sus días mientras interpretaba a Chandler.

Perry cerró un contrato multimillonario con Flatiron Books para escribir sus memorias, según información del sitio Deadline.

Flatiron Books, división de Macmillan, ganó los derechos del libro de Matthew Perry, que se publicará en 2022. La obra no tiene un nombre y tampoco una fecha exacta de publicación.

Megan Lynch, editora de Flatiron Books, será la encargada de editar el libro de Perry. Contará los entretelones de los intérpretes de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross y Chandler.

“Necesitamos humor, necesitamos catarsis y tenemos que ponernos de acuerdo en algo, y la extraordinaria historia de Matthew, contada con su voz inimitable, es eso. El libro de Matthew tiene un potencial incomparable para unir a las personas, lo que es especialmente estimulante en este momento, un momento de aislamiento y división”, indicó Lynch en un comunicado publicado en medios internacionales.

Diecisiete años después de su adiós, las seis estrellas de ‘Friends‘ se reunieron en un programa especial que estrenó HBO Max el pasado 27 de mayo de 2021 y que mezclaron momentos de mucha nostalgia y emoción para los fanáticos.

Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, David Schwimmer y Lisa Kudrow se reunieron para recordar su tiempo en la serie.

En la reunión Perry contó que la presión a la que estuvo sometido durante las grabaciones de la serie. “Sentí que iba a morir si no se reían. Seguro que no es sano, pero a veces soltaba una frase y no se reían y empezaba a sudar y a tener convulsiones si no obtenía la risa que se suponía que debía tener”, sostuvo.

Lisa Kudrow, luego de las declaraciones de Perry, dijo que nunca les había contado lo que pasaba. Los demás actores también se mostraron desconcertados por las declaraciones de Perry.

Con diez temporadas de enorme éxito y 236 episodios en total, ‘Friends’ llevó las desventuras y locuras de un grupo de neoyorquinos a las pantallas de todo el mundo. La serie terminó en 2004.