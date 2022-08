Fonseca celebra 20 años de carrera con disco y conciertos en Ecuador

El cantautor colombiano Fonseca ofrecerá cuatro conciertos en Ecuador como parte de su gira ‘Viajante Tour’ en este 2022. Foto: cortesía Sony Music

Fernando Criollo. (I)

Han pasado 20 años desde que Juan Fernando Fonseca debutaba en la escena musical con el álbum debut llamado simplemente ‘Fonseca’.

En este 2022, el cantautor colombiano vuelve a recorrer América Latina en la gira ‘Viajante Tour’ para presentar su nuevo proyecto musical y celebrar con el público estas dos décadas de trayectoria. Ecuador también será parte de la gira.

Ecuador, su primer escenario internacional

Fonseca empezó a construir su propia identidad musical y primero se ganó al público local en su natal Colombia con una mezcla de pop y ritmos tradicionales colombianos que se han ido expandiendo hacia sonidos globales.

Pero el artista quería que su música también sonara fuera de las fronteras de su país y fue en Ecuador, específicamente en Quito, donde dio su primer concierto internacional en el 2005. Fue el mismo año en el que el tema Te mando flores lo catapultó a la fama y a ganar el primero de siete Latin Grammy.

Por eso es que Ecuador ocupa un lugar muy importante en su carrera, como asegura durante una entrevista con este Diario.

“Es un país que lo considero como un segundo hogar porque me lo he recorrido de arriba a abajo y estoy con muchas ganas de llevar este tour allá y mostrar el nuevo trabajo y celebrarlo junto con la gente que me ha acompañado en estos 20 años de carrera”, dijo.

La esencia ha permanecido intacta

El nuevo trabajo es un disco que lleva por título ‘Viajante’. El noveno álbum de su carrera reúne una decena de canciones inéditas que llega cuatro años después del lanzamiento del disco ‘Agustín’.

Para ponerle título a este nuevo proyecto discográfico, Fonseca quería encontrar algo que definiera el camino, el recorrido, el viaje que ha hecho en todo este tiempo.

“Di muchas vueltas y encontré distintos términos hasta que un día encontré una frase que decía que la diferencia entre el viajero y el viajante es que el segundo se traslada de un lado al otro siendo tal cual como es”, dice el artista quien, como todos, acepta los cambios que han sucedido a lo largo de la vida, pero han dejado una esencia inalterable.

“Yo siento que mi amor, respeto y pasión por la música es algo que nunca ha cambiado y se ha mantenido intacto desde que tengo uso de razón y por eso mismo decidí darle ese título al disco”.

Las escalas musicales de un ‘Viajante’

‘Viajante’ fue concebido en medio de la incertidumbre que provocó la pandemia y fue finalizado recientemente con el regreso a la nueva normalidad. “Creo que es el álbum en donde más canciones he escrito antes de seleccionar las que quedaron”, dice sobre una etapa muy productiva y creativa en su carrera.

“Cada una de estas nuevas canciones de una u otra forma toca algunos de los sonidos o texturas musicales con las que he trabajado en estos 20 años”, explica el cantautor.

En ese camino de 10 canciones va haciendo escala en el pop y el vallenato con los que ha definido su sonido, pero también se encuentra con el funk, la balada y los sonidos urbanos.

“Hace rato perdí el miedo a experimentar con géneros y sonidos y no siento que me arriesgo, sino que al final del día son influencias que han llegado en distintos puntos de mi carrera. Llevo años haciendo eso de darme vueltas por distintos mundos sonoros”, asegura.

Un ‘viajante’ en buena compañía

Los sonidos construidos para ‘Viajante’ envuelven diferentes paisajes e historias en letras que hablan de la ausencia, la nostalgia, el reencuentro, el perdón o el adiós.

En ese camino musical, Fonseca se deja acompañar por amigos y colegas que se suman a la producción. En los créditos del álbum aparecen artistas como Matisse, Greeicy, Cali y El Dandee, Silvestre Dangond y Cimafunk.

“Hay un sentimiento mutuo de admiración y buena onda de donde nacen todas esas colaboraciones”, asegura.

Así nació, por ejemplo, el tema 2005 en compañía de Greeicy y Cali y El Dandee. El título hace referencia al año del lanzamiento de Te mando flores y se presenta como una especie de secuela de aquel tema.

“Es una manera de darle las gracias a una canción que ha significado tanto en mi carrera. Te mando flores me ha traído historias muy bonitas que la gente me comparte diciendo que con esa canción se ha enamorado o ha conocido a la persona con la que se ha casado”.

Fonseca en Ecuador

La gira ‘Viajante Tour’ es un recorrido por 12 países de Latinoamérica con 16 conciertos donde el artista celebrará sus 20 años de carrera musical.

Feliz de anunciar nuestro #ViajanteTour 🧳 2022!

Muy pronto 2023!

🇪🇨🇨🇴🇵🇪🇨🇱🇦🇷🇭🇳🇸🇻🇬🇹🇨🇷🇵🇦🇻🇪

🎫👆 en mi perfil. pic.twitter.com/d8SIltArXl — Fonseca (@Fonseca) August 2, 2022

Luego de tres años de ausencia, Fonseca volverá a suelo ecuatoriano para compartir con el público las canciones de su noveno álbum de estudio y sus mejores éxitos en cuatro conciertos.

“He ido muchas veces y obviamente en esta gira también tenía que pasar por Ecuador. Las canciones más importantes del repertorio harán parte de ese show y tendremos una fiesta inolvidable en Ecuador”, asegura.

Fonseca inicia la gira latinoamericana el próximo 7 de agosto con un concierto en el Estadio Olímpico de Riobamba. La segunda presentación está programada para el 15 de octubre en el estadio Alejandro Serrano de Cuenca.

Las últimas dos fechas están programadas para el 24 de noviembre en el Coliseo Rumiñahui de Quito y el 26 de noviembre en el coliseo Voltaire Paladines Polo de Guayaquil.