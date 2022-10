Feriado del 9 de octubre: 14 actividades en Quito para hacer en el fin de semana largo

‘Una historia (entre tantas) de mujeres’ es una exposición temporal en el Museo del Carmen Alto. Foto> cortesía Municipio de Quito

Redacción Tendencias (I)

Teatro, música, exposiciones y recorridos son parte de las 14 actividades que le mostramos como opciones para el feriado por la Independencia de Guayaquil. El fin de semana extendido inicia este sábado 8 hasta el lunes 10 de octubre de 2022.

En los museos y centros culturales

‘Una historia (entre tantas) de mujeres’. Una exposición temporal que reflexiona sobre el rol asignado a la mujer en la sociedad ecuatoriana a lo largo de la primera mitad del siglo XX. De 09:30 a 17:30, en el Museo del Carmen Alto. Entrada USD 4 adultos, USD 2 estudiantes con carnet y niños hasta 11 años. Adultos mayores, personas con discapacidad e infantes no pagan entrada.

‘Juntxs con la Casa de la Mujer’. Intervención artística en el Museo del Carmen Alto, con las obras e historias de las mujeres habitantes de la Casa de la Mujer. Hora: de 09:30 a 17:30, en el Museo del Carmen Alto. Entrada USD 4 adultos, USD 2 estudiantes con carnet y niños hasta 11 años. Adultos mayores, personas con discapacidad e infantes (menores de 3 años) no pagan entrada.

‘¡No somos turistas! ¡Venimos a la Minga!’ Como parte del ciclo de visitas a las comunas de Quito se visitará el huerto de Etelvina Rojas, hierbatera de la Comuna San José de Cocotoc. Al finalizar se visitará la exposición temporal ‘Territorios que sanan: Al encuentro de las hierbateras’, en el Museo de la Ciudad. Sábado 08 de octubre de 08:00 a 13:00. Actividad gratuita con inscripción.

‘El Mundo de las Aves’. Un recorrido por el Sendero Ecológico Pumamaki, para reconocer y aprender sobre las especies más emblemáticas de aves en la ciudad. El sábado 8 y domingo 9 a las 14:30, en Yaku Parque Museo del Agua. Actividad con entrada al museo: USD 4 adultos, USD 2 niños y estudiantes. Ingreso gratuito para personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 3 años.

‘La Ronda, vida cotidianidad’. Una exposición temporal que narra los oficios tradicionales que se albergaron en la calle la Ronda durante el siglo XVIII. De jueves a sábados de 09:30 a 21:30 y los domingos de 09:30 a 15:00, en Casa de las Artes La Ronda.

‘Exploraciones del territorio y la naturaleza’. Una exposición que repasa cuatro etapas en la trayectoria del artista plástico, muralista, escultor y arquitecto Luis Medina. Se inaugura el 8 de octubre, en el Centro Cultural Metropolitano.

‘Que el Pichincha decora’. Los creadores de la muestra Patricio Ponce Garaicoa y Manai Kowii y la curadora Lucia Duran acompañarán al público en una visita guiada. El sábado 8 a las 11:00, en el Centro Cultural Metropolitano. Entrada libre.

Música en el escenario

Cinco latidos para recordar. Un concierto que reúne por primera vez a Fausto Miño, AU-D, Douglas Bastidas, Daniel Beta y Jorge Luis del Hierro. El sábado 8 a las 18:00 en Arena Top Media de Cumbayá. Entradas en Buenplan.

October Music Fest. Este encuentro musical reúne a Felix Martin, Minipony, 3Vol, Oponente Interno, Don Bolo, Pitekus, Into the Rabbit Hole, Qori, Dj Burning y The Holy Dj. El sábado 8 desde las 15:00, en el Soundgarden. Entradas en meet2go.

Festival de Música San Francisco de Quito. Esta actividad se realiza en el marco del proyecto social ‘La juventud dando vida y color a San Juan’ ejecutado por el Cabildo Juvenil UFA de San Juan. El sábado 08 a las 12:00 en el Centro de Arte Contemporáneo. Entrada gratuita.

Aniversario de Yachay Wasi. La Compañía de Danza Yachay Wasi cumple nueve años de trayectoria y celebra con una presentación. El sábado 8 a las 18:00 en el Teatro México. La entrada cuesta USD 5.

Artes escénicas

‘El crédito’. Una obra de comedia sobre un hombre que intenta, de manera honesta, conseguir un pequeño crédito con tan solo su palabra de honor. De jueves a sábados a las 20:00 y domingos 18:00, en El Teatro del CCI.

Ruta de los Castillos. Un recorrido para descubrir la arquitectura patrimonial de la Mariscal y conocer su historia. El sábado 8 a las 10:00 en la 12 de Octubre y Baquerizo Moreno. Actividad gratuita previa inscripción.

Música y teatro. En el marco del Festival de Letras se realizará un concierto con el grupo Rockin Crueles y la presentación de la obra ‘Intermitencias’, un monólogo clown con Juan Sánchez. El sábado 8 a las 16:00 en el Centro Cultural Metropolitano. Actividad gratuita.

Visita nuestros portales: