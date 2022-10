Descubren a Amber Heard usando otro nombre en España

La actriz Amber Heard, de 36 años, decidió salir de la atención mediática, luego del juicio contra Deep. Foto: Internet

Amber Heard vio cómo su nombre estuvo en boca de los medios y decidió cambiarlo para visitar lugares y pasear junto a su familia. Así lo dieron a conocer los medios internacionales este viernes 7 de octubre de 2022.

Luego de perder el juicio contra Johnny Depp. La actriz, de 36 años, decidió salir de la atención mediática, vendió su casa en California y se declaró en bancarrota.

Los paparazis, en la última semana, han logrado fotografiarla recorriendo las calles y disfrutando de los paradisíacos lugares en España.

Amber recorre España, sin ser reconodida

De acuerdo con medios locales, habría encontrado un refugio en Mallorca, una isla que no sobrepasa los 1.300 habitantes y que se promociona turísticamente como ‘La esencia del Mediterráneo’.

Específicamente, estaría residiendo por una corta temporada en la localidad Costitx, acompañada de su pequeña hija, de un año, y la que sería su nueva pareja sentimental, la directora de fotografía Bianca Butti.

“La he tenido al lado un par de veces, pero no sabía quién era hasta que me lo dijeron. Va muy normalita por la calle y no se esconde en ningún momento”, aseguró un habitante de la zona al medio ‘El País’.

Se le ha visto en parques y playas muy contenta con plena actitud viajera. Imágenes divulgadas por el medio especializado ‘TMZ’ la retratan con su bebé, que tuvo mediante embarazo subrogado, en toboganes y algunas atracciones del lugar.

¿Cómo se hace llamar?

La identidad que estaría empleando Heard es Martha Jane Cannary, según información conocida por el ‘Diario de Mallorca’. Ese nombre pertenece a una mujer del siglo XX que, como se lee en los registros de la época, fue catalogada heroína por su lucha contra los indios de Estados Unidos.



El nombre estaría en plena entrada de su casa en Mallorca, dice el medio citado. En concreto, se estaría alojando en una vivienda amplia de la localidad de Costitx que pertenece a la familia de Maria Antònia Munar, una política española condenada por corrupción.

“Pasea con su hija y va al parque. Lleva una vida muy normal de pueblo, como si fuera una autóctona”, destacó otro vecino a ‘El País’.

No se conoce si sus planes se extenderían en aquella isla o si, sencillamente, estaría disfrutando de sus vacaciones silenciosas en el Viejo Continente.

Eso sí, de Heard no se conocen sus rumbos profesionales, pues tras el juicio con Depp su papel en la segunda parte de la película ‘Aquaman’ se puso en duda y se deberá esperar a que la cinta se estrene en 2023 para ver qué escenas grabó.

