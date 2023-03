Fans de Karol G se solidarizan con Yailin, triste tras separarse de Anuel AA

Seguidoras de Karol G le dedicaron Mañana será bonito a Yailin. Foto: Instagram karolg

Carolina Vasco (I)

Fans de Karol G decidieron apoyar a Yailin. La cantante se encuentra triste tras separarse de Anuel AA. Este último hizo el anuncio mientras Yailin estaba embarazada.

Matrimonio y divorcio

La modelo y cantante Yailin anunció su primer embarazo con el cantante Anuel AA. Esto, pocos meses después de compartir por las redes sociales su matrimonio con el puertorriqueño.

Sin embargo, posteriormente, el trapero Anuel compartió por medio de un video que el matrimonio con su esposa llegaba a su fin, por motivos desconocidos hasta el momento.

Sin movimiento en redes

Yailin no se ha mostrado activa en las redes sociales, posiblemente, por tristeza o angustia. De los pocos mensajes que ha compartido hay uno en particular que ha preocupado a sus fans "Si me necesitas abrázame, si ves mi defecto mejórame, no me dejes sola, acompáñame". Sin embargo, luego se dio a conocer que se trata de una estrofa de su próxima canción.

Mañana será bonito

Es por eso que los fans de Karol G decidieron compartir en las redes de Yailin el tema Mañana será bonito. Algunos de sus seguidores señalaron: "Todos a responder esa historia diciendo Porque mañana será bonito". Otro fueron un poco 'nocivos': "Parece que todo se devuelve y se llama karma".

