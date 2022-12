Famosos celebraron el campeonato de Argentina

Tras la agónica y emocionante victoria de Argentina a Francia en la tanda de penales en la final del Mundial de Qatar 2022, varios famosos festejaron y compartieron mensajes de alegría y felicitación hacia el equipo sudamericano.

Entre los famosos que hicieron notar su alegría está el rockero Jon Bon Jovi, quien en su cuenta de Twitter subió una foto de él en un concierto con la camiseta de Argentina.

El post estuvo acompañado de un texto que dice "Qué final!! Felicidades a Leo Messi por ayudar a llevar a Argentina a su tercera victoria en la Copa del Mundo. Es hora de actualizar mi camiseta".

Otro de los artistas fue Alejandro Sanz, que en su cuenta de Twitter comentó que "esto ya no es una ilusión". El cantante se mostró muy contento y felicitó a los argentinos por este logro.

Maluma por su lado publicó una foto con Lionel Messi y afirmó que "'el sueño del Pibe' Hoy se celebra en la tierra y se goza en el cielo! ARGENTINA CAMPEÓN"

El puertorriqueño, Bad Bunny celebró cada gol como su fuera un argentino más. En sus redes sociales se mantuvo muy activo durante todo el encuentro y no desaprovechó la oportunidad para compartir su alegría tras la victoria de Argentina.

El encuentro fue celebrado por gran parte de los aficionados al fútbol por la carrera deportiva de Lionel Messi, que tuvo que disputar cinco mundiales para hacerse con el trofeo de campeón del mundo.

La selección de Argentina fue muy criticada por la prensa en el inicio del proyecto que encabezó el técnico, Lionel Scaloni.

Ricky Martin por su lado subió un video en el que se le vio con la camiseta de argentina. El cantante admitió que quisiera estar en Argentina para vivir la emoción.

El presentador Marley subió un video en el que se le ve en el estadio Lusail, terreno de juego donde argentina salió campeón del mundo. En el clip sale junto con la actriz y cantante Lali Espósito.

En el clip se ve a Marley y Lali muy emocionados por haber presenciado en vivo y directo el campeonato de Argentina.

El cantante canadiense Muchael Bublé rindió homenaje a la selección argentina con un video en sus redes sociales en el que se le ve en un concierto puesto la camiseta de Argentina.

Congratulations to all of Argentina, my second home for this World Cup 🇦🇷⚽️ pic.twitter.com/SiAbSbckqH