Drake Bell considera que México es mejor que Estados Unidos

Gracias a las series 'Drake & Josh' y 'The Amanda Show', Drake Bell se hizo muy popular en Latinoamérica. Foto: Instagram Drake Bell

Redacción Tendencias (I)

Drake Bell, quien recientemente se convirtió en tendencia tras ser reportado como desaparecido y encontrado sin problemas, volvió a alborotar las redes sociales. Expresó que México es mejor que Estados Unidos.

“¡Por fin en México! Necesito convertirlo en mi casa. ¡Es mucho mejor que los Estados Unidos!”, escribió el actor y cantante en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Su reacción generó comentarios positivos y negativos de sus seguidores. El actor, conocido por la serie 'Drake and Josh', recibió críticas por quienes consideran que hace de menos a su país.

En México, en cambio, recibió muestras de aprecio. El actor se refugió en ese país tras semanas turbulentas por su supuesta desaparición y lucha contra su expareja por la custodia de sus hijos.

Drake Bell y el suicidio

En las redes sociales y, en entrevistas, el actor también reconoció que recibe comentarios despiadados y que estas críticas deben ser tomadas en serio, pues pueden originar hasta un suicidio.

"Me sorprende lo malas que son las personas aquí con las personas que claramente están lidiando con problemas de salud mental. Es increíble lo crueles que pueden ser todos ustedes", escribió Drake en tuits.

"¡Literalmente, obviamente, no hay ninguna razón para seguir haciendo esto! Todo lo que recibo es que me ataquen. Espero que les guste la nueva canción que lancé, es literalmente todo lo que me queda", añadió el actor.

Drake Bell y su desaparición

Drake Bell bromeó sobre la conmoción social que creó su supuesta desaparición en Florida, el este 14 de abril, tras la voz de alarma que dieron las autoridades policiales.

"¿Dejas tu teléfono en el auto y no contestas por la noche y esto?", tuiteó Bell, una frase acompañada de un emoticón llorando de risa, tras saltar las alarmas de la Policía de Daytona Beach, en el noreste de Florida, por su supuesta desaparición.

Horas después, la Policía de la citada ciudad floridana publicaba en las redes sociales una escueta actualización en la que señalaba: "Agentes del orden público están en contacto con Bell" y este "está a salvo".

La Policía llegó a solicitar la colaboración ciudadana para localizar a Bell, que se dio a conocer de manera internacional con la serie 'Drake & Josh' (2004-2007), del canal de televisión por cable Nickelodeon.

